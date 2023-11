Nouvelle stratégie pour le tourisme: pour l’ONMT et l’Observatoire du tourisme, des changements organisationnels dès 2024

Baie d'Agadir, l'une des plus importantes destinations touristiques du Maroc.. DR

Pour l’année 2024 à venir, de grands changements sont attendus dans le secteur du tourisme.

Selon Aujourd’hui le Maroc de ce mardi 28 novembre 2023, l’ONMT, l’une des deux principales instances en charge du pilotage de la stratégie touristique, sera transformée en une Agence marocaine du tourisme, afin de servir la nouvelle stratégie nationale, et de garantir une promotion efficiente du tourisme marocain à l’étranger. La future agence sera pourvue de moyens à même d’accompagner cette grande transformation.

«Il est prévu d’inaugurer dix nouveaux bureaux, aux quatre coins du monde, pour promouvoir le tourisme national et prospecter de nouveaux marchés émetteurs», écrit Aujourd’hui le Maroc.

En ce qui concerne l’Observatoire du tourisme, autre instance de pilotage du secteur, son repositionnement est également prévu pour l’an prochain.

Deux axes de travail sont d’ores et déjà tracés: le renouvellement et le développement de ses mécanismes de travail, ainsi qu’un élargissement de son domaine d’intervention et de ses compétences.

«Le but est de garantir les éléments de prise de décision et d’établir une veille à l’échelle mondiale. Ainsi, la réforme des deux organismes au cours des prochains mois sera l’une des grandes priorités, alors que le Maroc poursuit le déploiement de sa nouvelle stratégie», indique Aujourd’hui le Maroc.

À fin octobre 2023, le flux des arrivées touristiques au Maroc a atteint 12,3 millions, une progression remarquable, de 39% comparativement à l’année précédente.

Ces changements prévus pour l’ONMT et l’Observatoire du tourisme devraient accompagner la nouvelle feuille de route du secteur, qui ambitionne, à l’horizon 2026, d’attirer 17,5 millions de touristes, d’atteindre 120 milliards de recettes en devises, de créer 80.000 emplois directs et 120.000 indirects, et de repositionner ses activités en tant que secteur-clé de l’économie nationale.

Afin de garantir le succès de nouvelle stratégie, et pour la concrétiser, un nouveau mode de gouvernance a été instauré, avec la création d’une Commission nationale interministérielle du tourisme (CNIT).

La CNIT, qui sera présidée par le Chef du gouvernement, se compose des parties signataires de la convention qui l’a créée, ainsi que de deux commissions nationales, d’une commission en charge des transports aériens et d’une commission chargée de définir les produits «Offre/Demande», de même que de douze commissions de suivi des plans régionaux. Toutes ces instances seront présidées par les walis de chaque région.

Selon Aujourd’hui le Maroc, le ministère du Tourisme examine actuellement «trois programmes. Le premier dispositif porte sur le soutien des exportateurs de produits artisanaux. La finalité étant d’atteindre un additionnel de 2 milliards de dirhams à l’export. Le deuxième programme concerne les agrégateurs. [Le ministère du Tourisme] ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires supplémentaire de 3 milliards de dirhams».