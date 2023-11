Tourisme: pourquoi le Maroc devrait «mettre le turbo» sur le marché allemand

Le nombre de touristes en provenance d’Allemagne a enregistré une augmentation de 85% sur les neuf premiers mois de l’année. Selon les derniers chiffres communiqués par l’Observatoire du tourisme, les arrivées ont atteint 197.919 entre janvier et septembre 2023, contre 106.979 entre janvier et septembre 2022.

L’Allemagne étant pressentie comme le premier marché émetteur en Europe à l’horizon 2030, il devient impératif pour le Maroc de cibler stratégiquement ses touristes. La forte économie du pays, sa classe moyenne aisée et une inclination pour des voyages internationaux offrent une opportunité en or pour le Royaume, explique Zoubir Bouhoute, consultant en tourisme.

«D’ici à 2030, l’Allemagne devrait occuper la deuxième place mondiale en termes d’émission sur le marché, tout en se plaçant en première position en Europe. Ce segment représente donc une opportunité considérable pour stimuler l’industrie du tourisme dans le pays. Il s’agit de l’une des économies les plus puissantes d’Europe, avec une classe moyenne aisée qui a le pouvoir d’achat nécessaire pour des voyages internationaux. En ciblant le marché allemand, le Maroc peut attirer un flux constant de touristes», détaille-t-il.

Une offre touristique des plus riches

De plus, le Maroc offre une diversité culturelle et géographique qui peut séduire les voyageurs allemands en quête d’expériences uniques. Des villes impériales historiques, comme Marrakech et Fès, aux paysages désertiques du Sahara, en passant par les montagnes de l’Atlas, le Royaume propose une variété d’attractions pour tous les goûts. «Il est essentiel de mettre en valeur ces atouts et de promouvoir le Maroc en tant que destination de choix pour les voyageurs allemands en quête d’aventures culturelles et de paysages pittoresques.»

Selon Zoubir Bouhoute, le Maroc peut également tirer parti de sa proximité géographique avec l’Europe et de sa connectivité aérienne pour attirer les touristes allemands. «Les vols directs vers les principales villes marocaines depuis les aéroports allemands facilitent l’accès au pays. Il est donc crucial de développer des campagnes de marketing ciblées, de renforcer la visibilité du Maroc en Allemagne et d’offrir des services de qualité pour satisfaire les attentes des voyageurs allemands. En investissant dans la promotion et l’amélioration de l’expérience touristique, le Royaume peut rapidement devenir l’une des destinations préférées des Allemands», note l’expert.

C’est d’ailleurs l’ambition affichée par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT), qui, dans un Toolbox Task Force German Market, dressent un véritable tableau de bord reprenant les principales caractéristiques de ce marché. D’après ce document, l’Allemagne est la première économie en Europe et la quatrième au monde, affichant un PIB de 46.020 euros en 2022, avec une population de 84,3 millions d’habitants.

51% des voyages internationaux réservés à travers des voyagistes

Avant la crise sanitaire, le tourisme était en constante croissance, avec les dépenses de voyage des Allemands atteignant 69,5 milliards d’euros en 2019. En 2020, ces dépenses ont chuté de 54% pour s’établir à 31,9 milliards d’euros. En 2021, elles ont encore baissé pour atteindre 28,8 milliards d’euros.

Evolution des dépenses de voyage des Allemands (Source: ONMT/CNT)

Année Dépenses de voyage (en milliards d’euros) 2019 69,5 2020 31,9 2021 28,8

Les Allemands, en temps normal, contribuent de manière substantielle aux voyages internationaux, mais en 2021, la part des dépenses de voyage dans leur consommation privée a chuté à 1,8%, contre 4,6% en 2019. Mais quelques constats et tendances émergent en 2022: 63 millions de voyages ont été enregistrés, dont 46,5 millions à l’étranger, en baisse par rapport aux 55,1 millions de voyages en 2021, et plus de 51% des voyages ont été réservés à travers des agences de voyage et des tour-opérateurs.

Un marché fluctuant?

Le marché touristique allemand a connu des fluctuations au cours des dernières années au Maroc. En 2019, le secteur hôtelier marocain a bénéficié d’une forte présence de visiteurs allemands, avec 1.745.560 nuitées enregistrées. Cependant, la pandémie de Covid-19 a entraîné une chute drastique en 2020, avec seulement 332.224 nuitées. Malgré cela, le transport aérien entre l’Allemagne et le Maroc a montré des signes de reprise.

Evolution des nuitées dans les hôtels classés (Source: ONMT/CNT)

Année Nombre de nuitées 2019 1.745.560 2020 332.224 2021 69.304

Entre 2019 et 2020, 445.407 sièges aériens étaient disponibles, un chiffre qui a augmenté de 25% en 2022-2023, atteignant 555.194 sièges. Cette hausse est due à l’engagement de plusieurs compagnies aériennes comme RAM, Ryanair, Tui Fly, Eurowings, Lufthansa et Air Arabia, connectant des villes marocaines et allemandes.

Quid de leurs préférences de voyage?

Les touristes allemands ont des préférences variées, mais plusieurs tendances se dégagent quant à leurs choix de destination et leur comportement pendant les voyages. Tout d’abord, les Allemands sont attirés par plusieurs types de voyages, notamment les vacances au soleil, les séjours en ville, les vacances culturelles, la découverte de paysages naturels, et la visite de proches. Cette diversité montre que l’Allemagne offre une clientèle variée et recherchant des expériences touristiques tout aussi variées.

En ce qui concerne le Maroc, les voyageurs allemands associent principalement le pays à son ensoleillement, aux sites touristiques, à son patrimoine culturel riche et à de nouvelles expériences. Ils considèrent le Royaume comme une destination correspondant aux segments de la «zen attitude» (segment le plus présent) et de «l’expérimentateur curieux».

2022 et 2023, années de rapprochement

En 2022, plusieurs actions ont été déployées pour redynamiser ce marché. L’un des événements phares a été la Conférence annuelle de l’association allemande des opérateurs touristiques (DRV), qui s’est tenue à Taghazout en décembre dernier. Cette conférence a rassemblé pas moins de 500 participants, dont des décideurs des principales compagnies touristiques en Allemagne ainsi que des politiciens spécialisés dans le domaine du tourisme. L’événement a été enrichi par la présence de 18 keynotes et panels, ainsi que 16 workshops, offrant ainsi une plateforme d’échange et de réflexion inestimable pour l’industrie du voyage.

Les roadshows ont été un autre point fort de l’année 2022. Au nombre de quatre, ces événements ont impliqué 1.000 agents de voyage dans 17 villes allemandes, permettant de représenter efficacement les principaux bassins émetteurs sur le marché allemand et de promouvoir les attraits du Maroc en tant que destination touristique.

De plus, pas moins de 12 Fam Trips ont été organisés au Maroc en 2022, bénéficiant à 100 agents de voyage et 30 tour-opérateurs. Ces voyages de familiarisation leur ont permis de découvrir diverses régions du Maroc, notamment les villes impériales, Marrakech, Agadir, Tanger, Essaouira et le Grand Sud. Les professionnels du voyage allemands ont ainsi eu une occasion unique de mieux connaître le pays et de promouvoir ses attraits auprès de leurs clients.

Une nouvelle stratégie pour le secteur touristique

En 2023, les professionnels du tourisme marocains, à leur tête l’ONMT, se sont focalisés sur la réalisation du plan «Light In Action», qui permettra d’accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du secteur sur la période 2023-2026 et de faire entrer le Maroc dans le top 10 des destinations touristiques les plus appréciées au monde à l’horizon 2026. Le Royaume a également participé au salon de voyages ITB de Berlin et signé des accords avec de nouveaux partenaires allemands pour drainer davantage de touristes.

Selon Zoubir Bouhoute, le Maroc a toutes les cartes en main pour devenir une destination de choix pour les voyageurs allemands. Avec une croissance significative des arrivées de touristes en provenance de ce pays, les opérateurs ont pris conscience de son importance stratégique. D’après notre expert, la diversité de l’offre touristique marocaine, associée à la forte économie allemande et à la proximité géographique, crée un potentiel considérable pour attirer davantage de visiteurs.