Tourisme: les hôteliers à l’heure de la grande division

Le torchon brûle au sein de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH). Et c’est la révision des statuts - à travers l’abolition de la limitation à deux mandats du conseil d’administration et de la présidence du bureau de cette entité professionnelle - qui a mis le feu aux poudres, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 27 novembre.

«Aujourd’hui, la situation risque de se compliquer si la révision des statuts est approuvée à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) prévue pour ce lundi 27 novembre, car elle serait synonyme de retrait des associations régionales de l’industrie hôtelière (ARIH) de Marrakech-Safi et Agadir-Souss Massa», lit-on.

Ces deux dernières ont rendu public un communiqué destiné aux corporations professionnelles où elles ont expliqué leur prise de position commune face à la situation, jugée illlégale, du Conseil d’administration (CA) et de la présidence du bureau fédéral, qui perdure.

«À noter que ces associations, qui représentent les deux destinations phares de l’activité touristique au Maroc, se sont déjà abstenues de participer à l’AG extraordinaire du 27 novembre 2023. Ils ont appelé à cette occasion à sa suspension avec l’activation du dialogue et la création d’un comité transitoire qui serait accompagné par un juriste afin de veiller à l’élaboration d’une procédure conforme à la législation en vigueur», précise Les Inspirations Eco.

Pour rappel, le mandat du CA et du président de la FNIH a expiré depuis le 11 mai 2021. Des prolongations ont été décidées lors des assemblées ordinaires, jusqu’à fin décembre 2022 avec deux années additionnelles, après la crise sanitaire et le contexte de reprise touristique. Pour remédier à cette situation, le CA avait décidé d’amender les statuts lors d’une réunion tenue le 31 octobre 2023.

Cependant, des problèmes ont émergé lors de ladite réunion, selon le communiqué des deux associations, notamment concernant les amendements ajoutés aux statuts en projet, liés à la question de l’ouverture des mandats. «En raison de ces lacunes et d’autres concernant la gestion globale de la fédération, nous exprimons notre position commune qui n’a pas été prise en compte lors de la rédaction de ce texte», souligne le communiqué de l’ARIH de Marrakech et Agadir. De ce fait, les deux associations ont exprimé leur rejet de la prolongation de l’éligibilité à plus de deux mandats en exigeant que les mandats du président et du conseil reste limité à deux mandats».