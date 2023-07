Bras de fer Booking.com-hôteliers: réunion le 2 août entre la FNIH et le groupe néerlandais

La tension monte depuis quelques jours entre les hôteliers et la plateforme de réservation en ligne Booking.com. Sujet du différend: une décision du groupe néerlandais imposant aux opérateurs marocains de payer toutes les commissions en devises alors qu’elles étaient réglées jusque-là en dirhams constant.

Dans un courriel adressée à la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le 14 juillet, la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) a dénoncé une décision «unilatérale» qui nuit aux intérêts des opérateurs nationaux alors que la majorité des recettes encaissée par les hôtels via Booking.com proviennent des réservations faites par des Marocains.

Ils ont ainsi appelé la ministre de tutelle à intervenir auprès du Chef du gouvernement et, le cas échéant, auprès de la ministre de l’Economie et des finances, afin de faire annuler la décision de la plateforme de réservation en ligne et maintenir les paiements des commissions en dirhams.

Bank Al-Maghrib dément toute implication

Dans un mail reçu par les professionnels de l’hôtellerie au Maroc, les responsables de la plate-forme Booking.com ont expliqué leur décision par un changement des exigences de Bank Al-Maghrib. Interrogée ce lundi 24 juillet sur la nature de ces exigences, la directrice de la supervision bancaire, Hiba Zahoui a assuré que la banque centrale n’a donné aucune consigne de ce type à la plateforme.

«Bank Al-Maghrib n’a pas donné de consignes particulières dans ce sens. C’est un sujet qui, potentiellement, peut relever du gouvernement ou de l’Office des changes. La Banque centrale ne s’implique pas dans les modes de paiement ou les devises choisies pour telles ou telles prestations, ça ne rentre pas dans son périmètre d’intervention», a précisé la responsable, lors d’un point de presse dédié à la présentation du rapport annuel de la supervision bancaire.

Contacté par Le360, le président de la FNIH, Lahcen Zelmat a assuré que la fédération a pris note des précisions de Bank Al-Maghrib au sujet des prétendues exigences concernant le paiement des commissions en devises. Il a également fait savoir qu’une réunion est prévue mercredi 2 août avec les représentants de Booking.com au Maroc pour discuter de cette décision et tenter de l’annuler pour préserver l’intérêt des opérateurs nationaux.