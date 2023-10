Tourisme: 80 établissements hôteliers menacés de banqueroute à Marrakech, Agadir et Ouarzazate

Des dizaines de complexes et unités hôteliers dans les villes de Marrakech, Agadir et Ouarzazate traversent une situation difficile. Des sources citées par le quotidien Al Akhbar, dans son édition du jeudi 5 octobre, parlent de 30 établissements à Marrakech, dont de grands hôtels, 30 autres à Agadir et 20 établissements à Ouarzazate.

Ce qui veut dire, souligne le quotidien, que 80 unités hôtelières risquent de déclarer prochainement faillite dans les trois villes. Lesquelles villes représentent le cœur battant du tourisme national, puisqu’elles génèrent 60% des revenus touristiques du Royaume.

D’après des sources spécialisées citées par Al Akhbar, plusieurs facteurs ont contribué à cette situation. En premier lieu, la régression des revenus, mais aussi la chute des investissements dans le secteur ainsi que l’absence de subventions. En même temps, plusieurs unités sont fermées pour les besoins de réfection et mise à niveau.

Cependant, les sources citées par le quotidien, insistent sur le fait que le séisme qui a frappé plusieurs régions d’Al Haouz n’y est pour rien dans cette situation. Ce n’est pas la cause directe de la fermeture de ces unités hôtelières, mais c’est la goutte qui a fait déborder le vase.

En termes de revenus du secteur, le quotidien estime que Marrakech, malgré sa renommée mondiale, est la ville où le tourisme rapporte le moins avec à peine 24.000 dirhams par personne par an. C’est à Dakhla où cette activité rapporte le plus avec 85.000 dirhams par personne par an. Casablanca qui n’est pourtant pas une ville touristique de premier rang, ce revenu est de l’ordre de 55.000 dirhams.

Cela étant, poursuit Al Akhbar, les professionnels du secteur demandent aujourd’hui à l’État de soutenir l’investissement dans le tourisme, au moins dans les grandes zones touristiques, ils lui demandent également de soutenir la création d’emploi dans ces régions.

D’autres acteurs du secteur demandent carrément la création d’une Agence marocaine de promotion du tourisme. C’est le seul moyen à même de faire du secteur touristique un moteur de développement dans ces régions, estiment-ils.

Un représentant d’une association professionnelle du secteur à Marrakech confirme la fermeture effective de plusieurs hôtels. Il affirme également que d’autres unités connaissent une situation financière difficile. Cependant, il a souligné que «le gouvernement vient de mettre en place un programme de développement ambitieux du secteur du tourisme».

Ce Plan stratégique devrait permettre d’aplanir toutes les difficultés que connaît actuellement le secteur. De même, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement a également mis en place un plan d’action pour venir en aide à un nombre important d’hôtels en situation difficile dans plusieurs villes. Le programme est déjà lancé dans la ville d’Agadir et va être étendu à toutes les villes marocaines.