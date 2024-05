Tourisme: BMI prévoit un record des arrivées au Maroc en 2024 et leur hausse moyenne de 6,2% par an jusqu’en 2028

Le secteur touristique marocain devrait poursuivre son embellie en 2024. C’est ce que révèle le cabinet de recherche spécialisé dans les analyses de risque pays et sectorielles BMI, filiale du groupe Fitch Solutions, dans une note publiée le 7 mai. D’après ce document, le Maroc devrait atteindre un nouveau record de 16,8 millions de touristes cette année, en hausse de 15,3% par rapport aux 14,5 millions d’arrivées enregistrées en 2023.

Cette progression sera tirée par l’augmentation des arrivées en provenance du marché européen. Avec une estimation à 4,5 millions d’arrivées, la France devrait rester le premier marché émetteur, suivie par l’Espagne (2,4 millions d’arrivées). La Belgique (931.290 arrivées), l’Italie (921.400 arrivées) et l’Allemagne (732.760) compléteraient le top 5.

Cinq principaux marchés émetteurs

«Ces chiffres sont conformes à la tendance observée en 2023, lorsque la France, l’Espagne, la Belgique, l’Italie et l’Allemagne étaient les cinq principaux marchés sources d’arrivées du Maroc. Les classements de 2024 et 2023 pour les cinq principaux marchés sources d’arrivées du Maroc sont également conformes à la tendance pré-pandémique de 2019», constate BMI.

Estimation des principaux marchés émetteurs de touristes vers le Maroc en 2024 (Source: BMI-Fitch Solutions)

Pays Nbre d’arrivées En pourcentage France 4,5 millions 26,9% Espagne 2,4 millions 14,3% Belgique 931.290 5,6% Italie 921.400 5,5% Allemagne 732.760 4,4%

Toujours d’après le cabinet de recherche américain, cette progression est appelée à se confirmer dans le temps, avec un nombre d’arrivées qui devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,2% jusqu’en 2028, pour atteindre la barre de 19,6 millions de touristes dans quatre ans.

Et selon les projections de BMI, cette croissance sera assurée par les mêmes marchés émetteurs que sont la France (5,2 millions d’arrivées), l’Espagne (2,8 millions), l’Italie (1,12 million), la Belgique (1,09 million) et l’Allemagne (858.840 arrivées).

Des opportunités à saisir au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique

«Le coût élevé de la vie et le resserrement des conditions de crédit pèsent sur les dépenses de consommation en Europe, ce qui présente un risque de baisse pour les voyages en 2024. Cependant, les options de voyage à bas prix du Maroc soutiendront la demande des voyageurs en raison de son accessibilité relative», analyse l’entité de Fitch Solutions, pointant notamment la disponibilité de liaisons aériennes à faible coût entre l’Europe et le Maroc.

Au-delà des pays européens, le Maroc pourrait également attirer les touristes du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique, ajoute BMI. «Nous pensons que les marchés du Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique pourraient continuer à stimuler la croissance du secteur touristique marocain à moyen terme. Cela nécessiterait des activités de marketing et de promotion pour sensibiliser les consommateurs. Ces efforts devraient également être associés à des partenariats avec les compagnies aériennes afin d’augmenter le nombre de vols entre le Maroc et ces marchés», recommande le cabinet.

L’introduction de visas électroniques ou à l’arrivée, voire la suppression de l’exigence de visas pour les touristes, contribuerait aussi à «réduire les barrières à l’entrée, rendant le Maroc plus rapide et plus facile d’accès pour les voyageurs».