Tourisme: un partenariat maroco-espagnol pour promouvoir la destination Espagne auprès des voyageurs marocains

2ème à gauche, Maria José Gómez, directrice de l'Office espagnol du tourisme au Maroc, en compagnie de Gael Vignon (au centre), directeur international marketing d'El Corte Ingles, et Haitam Al Khassal (2ème à droite), directeur sales et marketing d'Atlas Voyages.

Jeudi 25 avril, Atlas Voyages, leader du voyage au Maroc depuis 1964, a annoncé lors d’une rencontre au sein de son travel store à Casablanca la signature d’un partenariat avec l’Office espagnol de tourisme dans le cadre du déploiement de sa stratégie de positionnement dans le voyage haut de gamme et luxe.

L’accord prévoit la mise en œuvre d’une vaste campagne de co-branding destinée à stimuler l’intérêt des voyageurs marocains pour l’Espagne. L’objectif affiché par l’agence est d’attirer plus de 2000 voyageurs vers l’Espagne au cours de la saison estivale, en proposant une sélection de 20 offres sur mesure pour des vacances en famille, des escapades romantiques ou des séjours entre amis, spécialement conçues pour le printemps-été 2024.

Dans cette perspective, l’initiative vise à toucher une audience de plus de 10 millions d’internautes marocains, dans le but de diversifier les destinations espagnoles prisées par les voyageurs marocains. «Nous ambitionnons de renouveler l’expérience touristique des Marocains en Espagne en les incitant à découvrir de nouvelles régions moins fréquentées, mais tout aussi attrayantes», déclare Maria José Gómez, interrogée par Le360.

«À vrai dire, les destinations prisées par les Marocains sont connues. Les touristes marocains en Espagne sont souvent concentrés sur la même zone, principalement la Costa del Sol et Malaga, éparpillés un peu entre Madrid et Barcelone et un peu en Andalousie», souligne-t-elle.

Maria José Gómez a également mis en avant les similitudes culturelles et les habitudes de voyage partagées entre les deux pays, tout en soulignant l’importance de diversifier les expériences touristiques pour répondre aux attentes des voyageurs marocains. «Il est crucial de proposer des expériences diversifiées qui correspondent aux goûts et préférences des voyageurs marocains en matière d’activités de loisirs, d’architecture ou encore de gastronomie», ajoute-t-elle.

En évoquant les relations touristiques entre l’Espagne et le Maroc, la directrice de l’Office espagnol du tourisme au Maroc a rappelé la signature d’un mémorandum entre les ministères du Tourisme des deux pays, l’an passé. «Cette collaboration vise à promouvoir des pratiques innovantes en matière de gestion du tourisme, le partage de données statistiques et surtout la promotion de la durabilité dans le secteur touristique», précise-t-elle.

Dans le cadre de ce partenariat, une collaboration spécifique avec El Corte Inglés, plus grande chaine de magasins d’Europe, a été mise en place pour encourager le tourisme axé sur le shopping, offrant ainsi une expérience touristique holistique et unique aux voyageurs marocains en Espagne.