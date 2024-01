Tourisme: pourquoi le Maroc doit miser davantage sur le marché espagnol

Le nombre de touristes en provenance d’Espagne a enregistré une augmentation de 60% sur les dix premiers mois de l’année écoulée. Selon les derniers chiffres communiqués par l’Observatoire du tourisme, les arrivées aux postes-frontière ont ainsi atteint 1.103.717 entre janvier et octobre 2023, contre 689.997 entre janvier et septembre 2022.

Avec une population de 47,5 millions et un PIB de 25.440 euros par habitant en 2021, l’Espagne est un marché émetteur important pour les opérateurs touristiques marocains. De plus, les Espagnols ont enregistré 12,07 millions de départs à l’étranger, à fin septembre 2022, contre 16,22 millions par rapport à la même période en 2019, soit un taux de reprise de 74% depuis la pandémie de Covid-19.

Lire aussi : Tourisme: Bloomberg place le Maroc parmi les destinations incontournables de 2024

Selon Zoubir Bouhoute, consultant en tourisme, la hausse du nombre de touristes en provenance d’Espagne représente une opportunité majeure pour le secteur. «À fin novembre, le nombre d’arrivées en provenance de ce pays ibérique a affiché une hausse de 52% par rapport à 2022. Cette évolution positive positionne l’Espagne en troisième position parmi les principaux marchés émetteurs en termes de croissance», explique-t-il.

Toutefois, notre interlocuteur note que cette augmentation des arrivées ne bénéficie pas uniformément à toutes les régions du Maroc. «Certaines régions ont enregistré des taux de croissance en termes d’arrivées plus élevés que d’autres, ce qui souligne la nécessité d’une approche ciblée pour exploiter pleinement le potentiel du marché espagnol», fait-il remarquer.

Des disparités régionales

Idem pour les nuitées effectuées par des touristes espagnols, plan sur lequel la destination Maroc a enregistré, au cours des neuf premiers mois de l’année écoulée, une croissance de 15% par rapport à la même période de 2019. Là aussi, les disparités régionales subsistent. «Dans le détail, la région de Marrakech-Safi a enregistré une augmentation de 37%, tandis que celle de Souss-Massa a connu une hausse de 47%. En revanche, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a affiché une croissance plus modeste de 13%. D’autres régions ont même connu des baisses significatives en termes de performance, dont Casablanca-Settat (-31%), Rabat-Salé-Kénitra (-18%) et Fès-Meknès (-11%)», ajoute l’expert.

D’après Zoubir Bouhoute, la réouverture des frontières maritimes, le réchauffement des relations diplomatiques et la participation du Maroc à plusieurs événements touristiques locaux, comme le Salon international du tourisme de Madrid (FITUR, du 24 au 28 janvier prochain), renforcent cette dynamique. «Le Maroc a tout à gagner en misant sur le marché espagnol. En développant des stratégies de marketing ciblées, en améliorant la connectivité et en mettant en avant ses atouts uniques, le pays peut attirer davantage de touristes espagnols. Il est temps de saisir cette opportunité et de faire du Maroc une destination de choix pour les voyageurs espagnols», estime-t-il.

Lire aussi : Tourisme: Tanger, une destination de choix pour les festivités de fin d’année

C’est justement l’ambition affichée par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT) qui, dans un «Toolbox Task Force Spanish Market», dressent un tableau de bord reprenant les principales caractéristiques du marché espagnol. D’après ce document, les touristes espagnols dépensent en moyenne 104 euros par jour, avec des dépenses totales à l’étranger qui ont atteint 11.171 millions d’euros en 2022. Les motifs de voyage sont principalement le loisir (62%), suivis des visites familiales (25%) et du business (9%).

Le Maroc, bien que moins visité par les touristes espagnols que des destinations européennes, a vu sa place se consolider, surtout pour des villes comme Marrakech (destination préférée par 39% des Espagnols) et Tanger (destination préférée par 14% des Espagnols). Le Royaume est le 8ème pays privilégié par ces touristes, juste après la Russie (0,18 million de visiteurs), l’Allemagne (0,31 million de visiteurs), le Portugal (0,57 million de visiteurs), le Royaume-Uni (0,64 million de visiteurs), l’Italie (1,2 million de visiteurs) et la France (2,4 millions de visiteurs).

Top 10 des destinations visitées par les Espagnols en 2020 (Source: ONMT-CNT)

Pays Nombre de touristes (en million) France 2,4 Italie 1,2 Royaume-Uni 0,64 Portugal 0,57 Allemagne 0,31 Espagne (tourisme interne) 0,19 Russie 0,18 Maroc 0,17 États-Unis 0,16 Belgique 0,10

On apprend aussi que la saison d’hiver 2022-2023 a vu une augmentation de 25% des sièges d’avion vers le Maroc (749.641 sièges, contre 599.052 sièges la saison précédente). De nouvelles lignes aériennes ont été ouvertes, notamment Séville-Casa, Alicante-Fès, Valence-Agadir et Grande Canarie-Guelmim. La liaison aérienne Maroc-Espagne a été exploitée par plusieurs compagnies, notamment Ryanair (49%), RAM (15%), Air Arabia (13%), Iberia (13%), Vueling (8%), Binter (1%) et Air Europa (1%).

Destinations préférées des Espagnols au Maroc en 2019 (Source: ONMT-CNT)

Ville Pourcentage de visiteurs Marrakech 39 Tanger 14 Casablanca 7 Fès 7 Agadir 7 Ouarzazate 4 Tétouan 3 Rabat 3 Saïdia 3 Errachidia 2 Essaouira 2 Meknès 1 Dakhla 1 Autres villes 7

Pour l’été 2023, un total de 1.392.388 sièges a été programmé, contre 934.768 en 2019. De nouvelles lignes ont été également ajoutées, notamment pour relier Bilbao à Marrakech, Palma de Majorque à Marrakech, Palma de Majorque à Fès et Tenerife Sud à Casablanca. Sur ce segment, 8 compagnies ont assuré le transport des passagers: Ryanair (52%), Air Arabia (14%), RAM (13%), Iberia (11%), Vueling (8%), Binter (1%) et Air Europa (1%).

Ce que préfèrent les Espagnols

Toujours selon la «boîte à outils», les touristes espagnols cherchent dans leurs voyages l’évasion et la découverte. Ils tiennent à partager des moments avec leurs proches, à s’évader de la routine quotidienne, et à avoir l’occasion de découvrir de nouvelles expériences.

De plus, outre le sentiment de sécurité, l’accueil chaleureux des habitants et l’attrait des attractions touristiques jouent également un rôle crucial. Les types de voyages les plus appréciés des touristes espagnols sont les voyages culturels, les visites en famille ou entre amis, les séjours en ville, les voyages multidestinations et les vacances à la plage et au soleil.

Un potentiel considérable pour attirer les touristes espagnols

En dépit de cette tendance positive, des pays comme l’Italie et le Portugal restent plus populaires auprès des touristes espagnols que le Maroc, bien que ce dernier soit perçu comme une destination économique et variée en activités. Le Maroc n’est mentionné que par 1% de sa cible, alors que ce pourcentage atteint 3% auprès de ceux ayant déjà visité le Royaume. Son potentiel de revisite demeure très inférieur à ceux des autres pays, est-il indiqué sur la «Toolbox Task Force Spanish Market».

Pour Zoubir Bouhoute, le Maroc a toutes les cartes en main pour devenir une destination de choix pour les voyageurs espagnols. Avec une croissance notable des arrivées de touristes en provenance de ce pays, les opérateurs ont pris conscience de son importance stratégique. D’après notre expert, la diversité de l’offre touristique marocaine, associée à la proximité géographique, crée un potentiel considérable pour attirer davantage de visiteurs.