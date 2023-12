Tourisme: Tanger, une destination de choix pour les festivités de fin d’année

Tanger, la perle du nord du Maroc, se prépare à accueillir le Nouvel An avec une série d’événements spéciaux pour l’occasion. Pour en savoir plus sur les détails des réservations et des programmes, Le360 s’est entretenu avec le délégué régional du ministère du Tourisme à Tanger-Assilah, Safouan Bouayad.

Safouan Bouayad met en avant une augmentation notable des réservations hôtelières par rapport à l’année précédente, «une tendance qui témoigne de l’attrait grandissant de Tanger comme destination de choix pour les festivités de fin d’année».

Selon ce responsable du tourisme, les données récentes du mois de décembre indiquent que Tanger a connu une croissance de 7% en termes de nuitées hôtelières, tandis que le nombre de visiteurs a augmenté d’environ 5% par rapport à la même période en 2022.

En réponse à cette tendance, les hôtels locaux se sont méticuleusement préparés, proposant une variété d’offres attractives et de packages comprenant des soirées thématiques, des concerts et des spectacles.

Parallèlement, les restaurants de la ville se sont adaptés à l’occasion, en élaborant des menus spéciaux qui font fusionne la richesse de la gastronomie marocaine traditionnelle avec des touches de cuisine internationale, visant ainsi à répondre aux goûts d’une clientèle variée, explique ce responsable.

Afin de garantir la sécurité et le bien-être des visiteurs, Tanger a renforcé ses dispositifs de sécurité. Le délégué régional du ministère du Tourisme à Tanger-Assilah signale ainsi que des mesures supplémentaires ont été mises en place pour s’assurer que les festivités se déroulent sans encombre. De plus, un accent particulier est mis sur le maintien d’un niveau élevé de service et d’hospitalité dans l’ensemble des établissements de la ville.