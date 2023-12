Tourisme: la destination Agadir tarde à séduire

Entre la fermeture de 24 hôtels et les effets de conjoncture et d’inflation, la tendance est à la baisse pour les indicateurs touristiques de la destination Agadir par rapport à 2019, l’année de référence d’avant covid. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 14 décembre. «Dans ce sens, la dynamique mensuelle s’est essoufflée, durant le mois de novembre 2023, tant pour les arrivées que pour les nuitées au sein des établissements d’hébergement touristique classés», lit-on.

Toutefois, c’est la baisse des nuitées qui continue de grever la fréquentation touristique, notamment en se référant au cumul de janvier à novembre 2023. Selon la dernière analyse de la conjoncture touristique du Conseil régional du tourisme (CRT) Souss-Massa, à fin novembre 2023, les nuitées totales réalisées depuis janvier au sein des établissements d’hébergement touristique classés, ont enregistré certes une augmentation à deux chiffres de 29,13% par rapport à la même période de 2022. Toutefois, en comparaison avec 2019, l’année de référence, la baisse est fixée à 7,24%.

«Pour les arrivées totales, celles réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, durant les 11 premiers mois de l’année 2023, ont enregistré une hausse de 20,66% par rapport à la même période 2022 avec une hausse de 0,94% par rapport à fin novembre 2019. Pas moins de 1,114 million de touristes - dont 40,74% de flux nationaux (453.966 touristes internes) - ont été accueillis, contre 923.408 durant les onze premiers mois de 2022 et près de 1,103 million d’arrivées à fin novembre 2019», précise Les Inspirations Eco.

La destination, qui compte sur le mois de décembre avec les fêtes de fin d’année pour inverser la tendance, a affiché un taux d’occupation moyen de 56,35% durant les 11 premiers mois de l’année 2023 contre 55,12% au titre de la même période de 2019 et 36,32% en 2022. Pour rappel, la capacité hôtelière à Agadir, qui est d’environ 29.437 lits, est grevée par la fermeture de certains hôtels.

Par ailleurs, cette tendance à la baisse des nuitées est essentiellement observée au niveau des hôtels classés 3 étoiles, outre les hôtels-clubs et hôtels classés 1 et 4 étoiles en se basant sur la variation entre 2019 et 2023.