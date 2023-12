Tourisme: arrivées, nuitées, recettes... Voici comment s’est porté le secteur en octobre 2023

Au cours du mois d’octobre dernier, l’on a enregistré une augmentation des flux touristiques au Maroc, bien que les recettes voyages peinent à suivre cette dynamique. Le Royaume a accueilli 1,2 million de visiteurs, soit une hausse de 3% par rapport à la même période en 2022, selon les dernières statistiques de l’Observatoire du tourisme. Les marchés émetteurs les plus importants sont l’Allemagne (+22%), la Belgique (+6%), les Pays-Bas (+5%), le Royaume-Uni (+3%), les États-Unis (+3%) et la France (+2%).

Dans une perspective plus large, les dix premiers mois de l’année 2023 ont vu les arrivées bondir de 39% (12,3 millions de touristes), avec une mention spéciale pour des marchés comme l’Allemagne (+73%), l’Espagne (+60%), les États-Unis (+60%) et l’Italie (+54%).

Lire aussi : Tourisme: pourquoi le Maroc devrait «mettre le turbo» sur le marché allemand

Les aéroports principaux du Royaume n’ont pas été en reste, capturant plus de la moitié de cette vague touristique. Si l’aéroport Marrakech-Ménara a vu une hausse de 1% des arrivées en octobre dernier, l’aéroport Mohammed V se démarque avec une croissance de 5%. Quant à l’aéroport Tanger Ibn Battouta, il bat des records avec une évolution positive de 12%.

La durée de séjour est un indicateur clé de l’attractivité d’une destination. Les établissements classés ont vu une augmentation globale de 15% des nuitées au mois d’octobre. Cette croissance a été tirée principalement par une clientèle internationale (+26%), tandis que le tourisme interne peinait légèrement à suivre ce trend haussier (-8%).

Évolution des nuitées dans les établissements hôteliers classés en octobre 2023 (Source: Observatoire du tourisme)

Destination 2022 2023 Marrakech 751.648 954.493 Agadir 424.914 438.388 Casablanca 165.534 207.531 Tanger 136.366 140.943 Fès 105.218 106.256

Marrakech et Casablanca ont été les grandes gagnantes avec des hausses respectives de 27% et 25%. Et en extrapolant sur les dix premiers mois de l’année, la croissance est encore plus prononcée, atteignant 42%. Celle-ci est en grande partie attribuée aux touristes non résidents avec une augmentation de 67%.

Cependant, une dissonance se fait entendre au niveau des recettes voyages en devises, qui ont connu une baisse de 10% en octobre, s’établissant à 8,2 milliards de dirhams, contre 9,1 milliards de dirhams en 2022. La reprise en volume ne s’est donc pas totalement traduite en valeur. Néanmoins, le cumul sur les dix premiers mois de l’année affiche une augmentation de 21% à 88,5 milliards de dirhams, contre 73,3 milliards de dirhams en 2022, signe que la tendance globale demeure positive.