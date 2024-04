Tourisme: le Maroc dans le top 10 des destinations «bon marché» à visiter en famille

La place Jemaâ El Fna, à Marrakech, ville marocaine la plus prisée par les touristes.

Le Maroc s’illustre encore une fois au niveau mondial en tant que destination touristique attractive. Le Royaume figure en effet au 8ème rang d’un classement des pays «bon marché» à visiter en famille, établi par Insider Monkey. Le site américain, spécialisé dans l’information financière, a estimé à 935 dollars le coût d’un séjour d’une semaine en contrée marocaine pour deux personnes.

Le top 10 des pays «bon marché» à visiter en famille. (Walid Belfkih/(Crédit : Walid Belfkih / Le360))

Au niveau régional, le Maroc se classe deuxième parmi les pays arabes, derrière l’Égypte, et troisième en Afrique, dernière l’Égypte et l’Éthiopie. Dans le classement général, c’est le pays des Pharaons qui arrive en tête, devançant l’Inde et la Serbie.

Lire aussi : Comment le Maroc compte attirer 17,5 millions de touristes à horizon 2026

Pour dresser ce classement, le site américain a listé les 50 pays touristiques les plus populaires au monde en 2023, avant de les trier selon le coût du séjour d’une semaine pour deux personnes. Insider Monkey précise toutefois que ce montant n’inclut pas le prix du billet d’avion, qui pourrait affecter considérablement le caractère abordable de la destination.