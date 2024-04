Tourisme: Imlil, destination des passionnés de montagne et du Maroc profond

À Imlil, pour les touristes, c’est dans un cadre majestueux que se déploie l’attraction phare de la région: l’ascension du sommet du Toubkal, s’élevant à 4167 mètres d’altitude, faisant de lui le deuxième plus haut sommet d’Afrique après le Kilimandjaro en Tanzanie. Cette quête de l’altitude ravive l’économie locale, principalement alimentée par le secteur touristique.

Dans une déclaration pour Le360, Mustapha Aït M’barek, propriétaire d’une coopérative spécialisée dans la vente de produits artisanaux, a souligné l’engouement touristique pour la région d’Imlil, porté par ses paysages époustouflants et ses montagnes imposantes, offrant un terrain de randonnée et d’escalade idéal tout au long de l’année.

Imlil se distingue par ses hivers enneigés, ses printemps verdoyants et ses étés frais, offrant ainsi un refuge fort apprécié par les voyageurs. Marwan Aït Bahamad, natif d’Imlil et gérant d’une maison d’hôtes, souligne l’intérêt que portent les touristes à la région, notamment grâce à l’hospitalité légendaire de ses habitants et à la réputation internationale du Toubkal.

Lire aussi : Grâce aux vacances et aux chutes de neige, voici comment se porte aujourd’hui le tourisme de montagne au Maroc

De son côté, Abdelaziz Ladnani, touriste casablancais passionné de montagne, témoigne de l’attrait irrésistible du Toubkal sur les amateurs de plein air qui proviennent chaque année du monde entier, séduits par l’accueil chaleureux et les infrastructures touristiques variées de la région.

Imlil fascine par ses panoramas naturels à couper le souffle, ses cascades et ses bâtiments historiques qui envoûtent les visiteurs, offrant une expérience touristique inoubliable.