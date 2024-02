Tourisme: Marrakech pulvérise tous les records, 700.000 nuitées en janvier

Marrakech, cette ville emblématique du Maroc, connue pour son histoire millénaire, son patrimoine culturel riche et sa capacité à enchanter les visiteurs du monde entier, a encore fait parler d’elle. Selon Zoubir Bouhout, consultant en tourisme, la cité ocre a vu ses indicateurs touristiques grimper en janvier 2024, enregistrant une hausse de 10% des arrivées et de 12% des nuitées touristiques par rapport à l’année précédente.

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle place Marrakech au-devant de la scène internationale, rivalisant avec des destinations touristiques de longue date. «La cité ocre n’est pas seulement un carrefour d’histoire et de culture, mais aussi un aimant pour les célébrités et les voyageurs en quête d’authenticité et de dépaysement. Avec 700.000 nuitées touristiques enregistrées au cours du mois de janvier, Marrakech établit un nouveau record… équivalent à celui de la région de Drâa Tafilalet sur un an et demi. Ce succès est le fruit d’une offre touristique diversifiée et riche, allant des souks vibrants aux palais somptueux, sans oublier les jardins luxuriants et les riads accueillants», explique l’expert.

Toutefois, malgré ces succès, Zoubir Bouhout souligne l’importance de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il appelle à une stratégie proactive visant à diversifier les offres touristiques de la ville, en mettant notamment l’accent sur le tourisme d’affaires: «Cette approche vise à attirer une clientèle nouvelle, en quête de lieux adaptés pour les événements professionnels, les conférences et les séminaires, ce qui représente une opportunité de croissance significative pour le tourisme à Marrakech».

L’enjeu pour Marrakech est donc double: continuer à valoriser et à promouvoir son patrimoine culturel unique tout en développant de nouvelles offres capables de répondre aux attentes d’un marché touristique en évolution, conclut notre interlocuteur.