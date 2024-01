Conjoncture: vents favorables en 2023 pour le tourisme et le secteur de la construction, selon la DEPF

L’activité touristique confirme sa reprise, comme le montre l’évolution de ses principaux indicateurs, et le secteur de la construction renoue enfin avec la croissance, après un marasme qui a duré deux années. C’est ce qu’indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, dans sa dernière note de conjoncture.

Ainsi, à fin novembre 2023, la destination Maroc a enregistré près de 13,3 millions d’arrivées, en accroissement de 36% par rapport à la même période de l’année précédente, selon la DEPF. Comparé à son niveau pré-crise sanitaire, le nombre de ces arrivées s’est consolidé de 11%, après +9,6% à fin septembre 2023 et un recul de 18,6% il y a une année.

Tourisme: hausse de 38% des nuitées

S’agissant des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, leur flux a progressé de 38% en variation annuelle à fin novembre 2023. Cette évolution résulte de la nette hausse des nuitées des non-résidents de 60% et de celles des résidents de 8%, dans les principales destinations du Royaume, notamment Marrakech (+53%), Agadir (+29%), Casablanca (+36%), Tanger (+22%), Fès (+32%), Rabat (+25%), Essaouira (+41%) et Al Haouz (+64%).

En ce qui concerne le taux de récupération de ces nuitées par rapport à leur niveau antérieur à la crise sanitaire, il a atteint 101% à fin novembre 2023, au lieu de 73% à fin novembre 2022.

Cette bonne dynamique de l’activité touristique s’est logiquement répercutée positivement sur les recettes touristiques, qui ont clôturé les onze premiers mois de 2023 sur un niveau record de près de 97,4 milliards de dirhams (MMDH), en augmentation de 15,8% en variation annuelle.

Secteur de la construction: la sortie du marasme?

La valeur ajoutée du secteur de la construction a renoué avec la croissance au titre du 3ème trimestre 2023, enregistrant une amélioration de 0,5%, après une baisse enregistrée depuis le premier trimestre 2022, indique la DEPF. Cette bonne orientation se serait consolidée au quatrième trimestre 2023, vu l’accélération de la croissance des ventes de ciment, principal baromètre de l’activité du secteur, à +7,1%, après une hausse de 3,6% au deuxième trimestre 2023 et un repli de 17% un an auparavant. Les ventes de ciment ont clôturé l’année 2023 en quasi-stagnation (+0,2%), après un repli de 10,6% l’année précédente, ajoute la DEPF. Les évolutions positives, au titre de l’année 2023, ont concerné, notamment, les segments d’infrastructure (+25,6%), du béton prêt à l’emploi (+3,8%) et du préfabriqué (+6,6%).

Autre indicateur important pour le secteur de la construction, l’encours des crédits à l’habitat a affiché une hausse de 2% à fin novembre 2023, après une progression de 2,9% un an auparavant. Parallèlement, l’encours des crédits à la promotion immobilière a quasiment stagné, après un repli de 5,3% il y a un an, précise la DEPF dans sa note de conjoncture. De ce fait, l’encours des crédits à l’immobilier a augmenté dans sa globalité de 1,3% à fin novembre 2023, après une hausse de 2,5% un an auparavant.