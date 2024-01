Tourisme: 9% de visiteurs en plus en novembre 2023

En novembre 2023, le nombre de touristes arrivés au Maroc a augmenté de 9% en glissement annuel, avec un total de 977.049 visiteurs. Une affluence record, même si les recettes voyages semblent peiner à suivre cette dynamique ascendante. Si l’on élargit la perspective pour la période de janvier à novembre 2023, les chiffres sont tout aussi importants, avec environ 13,25 millions de visiteurs, soit une augmentation de 36% par rapport à la même période en 2022, selon les dernières statistiques de l’Observatoire du tourisme.

En ce qui concerne les performances des principaux aéroports du Royaume en novembre dernier, les résultats varient, mais dans l’ensemble, ils sont positifs. On apprend ainsi que l’aéroport d’Agadir Al Massira affiche une croissance de 21% (31% sur les onze premiers mois de l’année écoulée) et que celui de Tanger Ibn Battouta enregistre une augmentation de 9% (33% sur les onze premiers mois de l’année écoulée). En revanche, Marrakech-Ménara a vu ses arrivées boostées de 7% (42% sur les onze premiers mois de l’année écoulée), au moment où l’aéroport de Casablanca a connu une hausse de 5% (19% sur les onze premiers mois de l’année écoulée).

Évolution des arrivées aux principaux aéroports du Maroc (Source: Observatoire du tourisme)

Aéroport Nombre d’arrivées en novembre 2023 Nombre d’arrivées de janvier à novembre 2023 Marrakech-Ménara 270.827 2.916.534 Mohammed V de Casablanca 157.175 2.105.393 Agadir Al Massira 84.515 845.248 Fès-Saïss 45.303 647.547 Tanger Ibn Battouta 47.209 725.281

Les marchés émetteurs montrent également des signes positifs en novembre 2023, avec une hausse de 35% en provenance d’Allemagne et une augmentation de 10% en provenance du Royaume-Uni. Cependant, l’Espagne et les États-Unis enregistrent une baisse de 9% et 8% respectivement. Sur la période allant de janvier à novembre 2023, l’Espagne et les États-Unis affichent une augmentation de 52%, l’Italie 48% et le Royaume-Uni 44%.

Le secteur de l’hébergement touristique ne reste pas en marge de cette tendance positive. En novembre 2023, les nuitées dans les établissements classés ont augmenté de 6% par rapport à novembre 2022. Le tourisme international a connu une évolution positive de 12%, tandis que le segment interne a enregistré une baisse de 7%. Sur les onze premiers mois de l’année écoulée, les nuitées ont augmenté de 38% par rapport à la même période en 2022, avec une hausse de 60% pour le tourisme international et 8% pour le tourisme interne.

En ce qui concerne les principales destinations touristiques, elles ont également enregistré des performances positives. Pour le seul mois de novembre 2023, l’on enregistre une hausse de 2% à Marrakech, 14% à Agadir, 13% à Casablanca, 5% à Tanger, 12% à Essaouira et 7% à Al Haouz en dépit des dernières secousses dans la région. Cependant, Fès et Rabat ont connu des baisses de 9% et 8% respectivement.

Sur la période de janvier à novembre 2023, les principales destinations ont maintenu ce trend haussier, avec Al Haouz en tête avec une augmentation de 64%, suivi de Marrakech (53%), Essaouira (41%), Casablanca (36%), Fès (32%), Agadir (29%) et Rabat (25%).

Évolution des nuitées par destination (Source: Observatoire du tourisme)

Destination Nombre de nuitées comptabilisées entre janvier et novembre 2022 Nombre de nuitées comptabilisées entre janvier et novembre 2023 Marrakech 5.407.744 8.295.833 Agadir 3.936.227 5.091.439 Casablanca 1.357.476 1.841.561 Tanger 1.252.134 1.529.369 Fès 668.575 883.561 Rabat 602.188 754.882 Al Haouz 395.447 647.633 Essaouira 443.288 626.502 Ouarzazate 147.017 258.494 Oued Ed-Dahab 175.378 247.810

Cependant, une dissonance se fait entendre au niveau des recettes voyages en devises qui ont connu une baisse de 19% en novembre dernier, s’établissant à 8,8 milliards de dirhams, contre 10,8 milliards de dirhams en 2022. La reprise en volume ne s’est donc pas totalement traduite en valeur. Néanmoins, le cumul sur les onze premiers mois de l’année affiche une augmentation de 15,7% à 97,4 milliards de dirhams, contre 84,1 milliards de dirhams en 2022, signe que la tendance globale demeure positive.