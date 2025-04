De la pluie, de la neige et du vent: ce que nous réserve la météo cette semaine

Alors que le printemps semblait vouloir s’installer, c’est un tout autre scénario qui se dessine pour les premiers jours de cette semaine. Le ciel se charge à nouveau, et les pluies font leur grand retour sur une bonne partie du territoire.

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), une dépression positionnée à l’ouest du continent européen prolonge son influence sur le nord du Maroc. Résultat: de l’air froid et humide s’infiltre en altitude, provoquant un temps instable, pluvieux et venteux dès ce lundi, avec une intensification des précipitations mardi, avant une accalmie progressive à partir de jeudi.

Lundi, le ciel sera bien encombré sur le nord du pays. Des pluies localement orageuses sont attendues à Tanger, dans le Rif, le Saïs, le Moyen Atlas, le Gharb, Oulmès et le nord de l’Oriental. Des pluies plus faibles pourraient également arroser les plaines au nord d’El Jadida ainsi que les plateaux de phosphates.

Des rafales relativement fortes souffleront sur le Rif, le Petit Atlas et les provinces du Sud, soulevant par endroits des tempêtes de sable. Côté températures, le contraste sera net. Il fera frais sur les reliefs avec des minimales autour de 8°C, tandis que le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 32°C dans le Sud-Est.

Mardi, une dépression se formant au large du Portugal renforcera l’activité pluvieuse. Le Nord, le Rif, le Saïs, le Moyen Atlas et la région orientale seront touchés par de nouvelles pluies, parfois soutenues. Sur les hauteurs du Haut et du Moyen Atlas, ainsi que sur les sommets du Rif, la neige fera son apparition, ramenant un décor hivernal en pleine mi-avril. Les vents forts persisteront, notamment dans les zones désertiques du sud.

Des résidus de faibles pluies prévus mercredi

Mercredi, les précipitations faibliront, ne laissant que quelques pluies résiduelles sur le Nord. Les vents resteront modérés mais toujours accompagnés de tempêtes de sable à l’Est et au Sud. Les températures, elles, marqueront une baisse dans le Sud-Est, tandis qu’elles remonteront légèrement ailleurs.

À partir de jeudi, une hausse progressive de la pression atmosphérique en altitude et une stabilisation des masses d’air favoriseront une amélioration du temps au sud et au centre du pays, avec un retour progressif du soleil dès jeudi. Un temps encore instable, avec des nuages et des pluies faibles et éparses, pourrait persister au Nord et sur l’Atlas durant les journées de vendredi et samedi.