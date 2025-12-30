Société

Pluies, neige et temps instable... À quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

La ville d’Errachidia sous la pluie.

Le temps s’annonce instable cette semaine, avec des pluies et des chutes de neige sur plusieurs régions du Maroc. Une dépression atlantique continuera d’affecter le pays. Les conditions resteront hivernales, notamment sur les reliefs. Les détails.

Selon la Direction de la métérologie nationale (DGM), les prévisions pour cette semaine annoncent un temps instable sur le nord et le centre du Maroc. Cette situation est liée à la persistance d’une dépression atlantique active, accompagnée d’un afflux d’air froid et humide en altitude, véhiculé par un flux d’ouest à nord-ouest. Cela favorisera des pluies et averses sur le nord et le centre du pays, des chutes de neige sur les reliefs, ainsi que des rafales de vent parfois fortes, surtout sur les côtes et les zones montagneuses.

Mardi, le temps connaîtra une légère accalmie, tout en restant froid sur les reliefs de jour comme de nuit. Le ciel sera peu nuageux à parfois nuageux, avec encore des pluies éparses sur le Nord et un temps nuageux sur la moitié Nord, notamment les plaines atlantiques, sous l’effet de l’air froid en altitude et de l’humidité atlantique.

Mercredi, des pluies et averses concerneront de nouveau le Nord et le Centre du pays, en raison du regain d’activité de la dépression atlantique et de l’arrivée d’air froid et humide. Les températures resteront stables ou connaîtront une légère hausse, indique la DGM.

Jeudi, une amélioration progressive est attendue avec l’éloignement de la dépression vers le Nord-Est et l’extension d’un anticyclone depuis l’Ouest. Le temps sera souvent nuageux au Sud, avec une hausse graduelle des températures, tandis que les vents resteront soutenus sur les côtes et les reliefs.

De vendredi au début de la semaine suivante, une nouvelle perturbation atlantique atteindra les côtes, entraînant un retour du temps instable. Des pluies et averses toucheront le Nord et le Centre, pouvant s’étendre vers le nord des provinces du Sud, accompagnées de vents forts et d’une sensation de froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux. Cette situation traduit un régime hivernal classique marqué par la succession de perturbations atlantiques et de brèves phases de stabilité, conclut la DGM.

