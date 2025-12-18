Fortes chutes de neige sur les montagnes de l’Atlas: les explications de la Direction générale de la météorologie

Entre le 16 et le 17 décembre 2025, un épisode neigeux d’une intensité remarquable a concerné une grande partie des chaînes montagneuses du pays, selon la Direction générale de la météorologie. Dans le Haut Atlas, le cumul s’est chiffré à 123 cm mesuré au sommet du Jbel El Ayachi, dans la province de Midelt.

Dans la province de Midelt également, les cumuls de neige en 24 heures ont atteint 105 cm à Tighadouine et 100 cm à Tanourdi. Dans la province d’Azilal, les hauteurs cumulées ont été de 90 cm au Jbel Ayouy et à Aït Abdi, tandis que le Jbel Rat totalisait 75 cm.

Lire aussi : Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes

La province d’Ifrane a également enregistré un enneigement cumulé important, avec 82 cm au Jbel Hayane, 80 cm à Timahdite et 80 cm à Oued Ifrane. Dans la région de Ouarzazate, les cumuls mesurés ont atteint 70 cm à Tighli–Imi Nolaoune et à Tidili.

تساقطات ثلجية كثيفة تعطل محاور رئيسية بإفران.. والمصالح المختصة تعمل بلا توقف لإعادة انسيابية حركة السير‎

Les images satellite MTG – Snow RGB du 17 décembre à 12h10 montrent clairement l’ampleur du phénomène. Une bande continue d’enneigement est visible sur les reliefs du Rif, du Moyen et du Haut Atlas, contrastant nettement avec les plaines et plateaux voisins, restés majoritairement sans neige.

Selon la DGM, «cet épisode neigeux est principalement lié à l’installation d’une dépression d’altitude, associée à une masse d’air très froid en altitude (goutte froide/cut-off)».

«Combinée à l’apport de flux humides d’origine atlantique, cette configuration a favorisé la formation de nuages actifs. Le soulèvement orographique au contact des reliefs du Rif, du Moyen et du Haut Atlas a renforcé le refroidissement de l’air, entraînant des précipitations neigeuses abondantes et un abaissement marqué de la limite pluie–neige», fait-on savoir.

Résultat: les cumuls observés ont eu des répercussions significatives sur la mobilité en milieu montagneux, avec des perturbations ponctuelles du trafic et un accès parfois difficile à certaines localités.