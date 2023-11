Mer agitée et forte houle dimanche dernier: les explications de la DGM

Une forte houle a secoué le littoral atlantique marocain dimanche dernier. La nature a rappelé sa puissance en faisant déferler des vagues s’élevant jusqu’à 6 mètres sur les côtes.

Les chiffres communiqués par la Direction générale de la météorologie (DGM) sont précis: «La hauteur de la mer a oscillé entre 2,20 mètres et 3,11 mètres ce dimanche matin entre 7h36 et 8h46 et entre 20h46 et 21h46 le soir». À midi, les mesures ont été encore plus spectaculaires avec «une hauteur des vagues atteignant 6 mètres à El Jadida, à Casablanca et à Témara et 5,5 mètres à Safi».

Lire aussi : Intempéries au Maroc: les explications de la Direction générale de la météo nationale

Après analyse des données, la DGM révèle que les raisons derrière ces mouvements de la mer sont à chercher du côté des dépressions atmosphériques (une zone de basse pression atmosphérique où l’air ascendant provoque souvent des conditions météorologiques instables, telles que des précipitations et des vents forts, NDLR) lointaines. Une conjonction de phénomènes météorologiques est donc en cause, affectant en particulier les régions côtières marocaines.

«Ces hautes vagues sont causées par le passage d’une profonde dépression centrée à l’ouest des Îles Britanniques, suivie d’une autre dépression assez profonde à travers l’océan Atlantique. Ces dépressions ont provoqué des vents forts atteignant les 150 kilomètres par heure et entraînant des vagues hautes par l’interaction du vent avec la surface de l’eau dans le large Atlantique», explique-t-on.

L’intensification des ondes maritimes à l’approche des côtes a été un facteur déterminant dans la hauteur des vagues observées, comme le note la DGM: «Les ondes résultant se sont intensifiées à mesure qu’elles se sont approchées des côtes atlantiques marocaines.» Heureusement, «ces conditions météorologiques se sont poursuivies tout au long de la journée du dimanche et ont diminué en gravité à partir de lundi».