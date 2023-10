Météo: Fraîcheur et pluies en vue au Maroc dès ce week-end

Après plusieurs jours de chaleur persistante, le Maroc s'attend à une baisse des températures et à l'arrivée des premières pluies de l'automne. (Photo d'illustration)

Dix jours. C’est le temps qu’il a fallu au Maroc pour réaliser que l’été avait peut-être joué aux prolongations cette année. Le pays, qui a sué à grosses gouttes sous un mercure grimpant bien au-delà de la normale saisonnière, va enfin pouvoir profiter d’un zeste de fraîcheur. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), les températures vont baisser ce week-end, et seront accompagnées, dès le début de la semaine prochaine, par les premières pluies de l’automne.

Via une publication sur son compte LinkedIn, la DGM explique ainsi que durant les deux dernières semaines, un anticyclone (zone atmosphérique caractérisée par des conditions peu propices à la formation de précipitations, NDLR) centré sur le sud de l’Europe et s’étendant vers nos régions, combiné à l’influence d’une dépression saharienne (zone de basse pression due à la chaleur, NDLR), avait conduit à une montée des températures de 4 à 8°C au-dessus des moyennes habituelles.

Mais ce tableau météorologique va connaître une mutation. Dès ce week-end, les Marocains pourront ranger leurs éventails et parasols, et probablement sortir une petite laine: les températures sont en effet attendues à la baisse, pour se caler progressivement sur les normales saisonnières.

Lire aussi : Alerte météo. Nouvelle vague de chaleur dans plusieurs provinces du Maroc, de jeudi à dimanche

La semaine prochaine promet encore plus de changements. Avec le déplacement de l’anticyclone vers le sud, une dépression fera son apparition, intéressant principalement la péninsule ibérique. Concrètement, cela se traduira pour le Maroc par la formation de nuages porteurs de précipitations. Les régions du Nord et du Centre, ainsi que les reliefs de l’Atlas et du Rif, devraient par conséquent voir les premières pluies de la saison automnale, accompagnées d’une baisse des températures.