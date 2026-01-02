Société

Alerte météo. Fortes pluies, chutes de neige et rafales de vent, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

De la pluie.

De fortes pluies, des chutes de neige et des rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/01/2026 à 12h49

De fortes pluies principalement sur les reliefs (80 à 120mm) sont attendues, du vendredi à 17h00 au samedi à 23h00, dans les provinces d’Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

De même, des pluies fortes (30-45 mm) seront enregistrées, du vendredi à 17h00 au samedi à 18h00, dans les provinces de Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Chtouka Ait Baha, Inezegane, Ait Melloul, Tiznit, Chichaoua, Al Haouz et Youssoufia, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Lire aussi : Météo agitée: pluies, rafales de vent et refroidissement au programme à partir de ce vendredi

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques variant entre 25 et 35 mm, concernera samedi, de 00h00 à 10h00, les provinces de Rehamna, Settat et Marrakech.

Par ailleurs, des chutes de neige au-delà de 1.600 mètres d’altitude (20-50 cm), toucheront du vendredi à 21h00 au samedi à 18h00, les provinces de Midelt, Tinghir, Azilal, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua.

Également, de fortes rafales de vent allant de 95 à 105 km/h, seront prévues vendredi de 11h30 au samedi à 12h00 dans les provinces d’Al Haouz et Chichaoua, de 90 à 100 km/h dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Safi, Essaouira, Midelt et Azilal et de 75 à 90 km/h à Youssoufia, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Agadir Ida Outanane, Taroudant, Boulemane, Guercif et Berkane.

Enfin, de fortes rafales de vents (75 à 90 km/h) seront attendues du vendredi à 21h00 au samedi à 06h00 dans les provinces de Rabat, Skhirate-Témara, Nouaceur, Casablanca, Médiouna, Berrechid, Mohammédia, Benslimane et Settat, et samedi de 12h00 à 20h00 dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Safi, Essaouira, Chichaoua, Berrechid, Al Haouz, Figuig et Ouarzazate, conclut le bulletin d’alerte.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/01/2026 à 12h49
#Alerte météo#Pluie#Vent#Neige#DGM

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Entre pluie abondante et neige éclatante, le retour à la vie du lac Bir Sudan à Bab Berred

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès-Meknès: après la pluie, les agriculteurs soulagés, mais toujours inquiets

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Égouts bouchés et canalisations obstruées... quand la pluie menace d’inonder Tanger

Articles les plus lus

1
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
2
Si vous roulez en Espagne, le gyrophare désormais obligatoire à partir de ce 1er janvier 2026
3
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
4
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
5
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
6
Regragui et la théorie du bouc émissaire
7
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
8
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
Revues de presse

Voir plus