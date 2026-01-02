Intempéries: le phénomène de la «goutte froide» expliqué par le climatologue Saïd Karouk

Les événements météorologiques extrêmes actuellement observés au Maroc sont liés à des zones de basses pressions associées à des masses d’air froid en provenance du nord, explique le climatologue Saïd Karouk. Ces masses d’air, en se détachant de leur source initiale, forment ce que les spécialistes appellent des gouttes froides.

Sous l’influence du puissant front atlantique, la tempête Francis évolue selon un mouvement circulaire inverse à celui des aiguilles d’une montre, en direction du golfe de Cadix, situé entre Tanger et la ville espagnole de Cadix.

Selon le climatologue, ce système météorologique transporte de l’air froid polaire vers des masses d’air océanique plus chaud au sud, une interaction susceptible de provoquer d’importantes précipitations sur plusieurs régions du nord du Maroc, accompagnées de vents soutenus.

L’intensité de ces précipitations dépendra principalement des interactions entre la masse d’air froid associée à la tempête et l’air chaud présent au-dessus du Maroc et de l’océan Atlantique. Des pluies localement abondantes ainsi que des rafales de vent pourraient ainsi survenir à tout moment, nécessitant une vigilance accrue, notamment pour la navigation maritime.