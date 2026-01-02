Société

Intempéries: le phénomène de la «goutte froide» expliqué par le climatologue Saïd Karouk

Un homme avançant sous la pluie.

Les épisodes météorologiques extrêmes observés ces derniers jours au Maroc s’expliquent par l’arrivée de masses d’air froid venues du nord, combinées à des systèmes de basse pression. Un phénomène connu des climatologues sous le nom de «goutte froide», qui pourrait provoquer de fortes précipitations et des vents soutenus dans plusieurs régions du pays.

Par La Rédaction
Le 02/01/2026 à 16h35

Les événements météorologiques extrêmes actuellement observés au Maroc sont liés à des zones de basses pressions associées à des masses d’air froid en provenance du nord, explique le climatologue Saïd Karouk. Ces masses d’air, en se détachant de leur source initiale, forment ce que les spécialistes appellent des gouttes froides.

Sous l’influence du puissant front atlantique, la tempête Francis évolue selon un mouvement circulaire inverse à celui des aiguilles d’une montre, en direction du golfe de Cadix, situé entre Tanger et la ville espagnole de Cadix.

Lire aussi : Intempéries: le ministère du Transport exhorte les usagers à la prudence sur les routes

Selon le climatologue, ce système météorologique transporte de l’air froid polaire vers des masses d’air océanique plus chaud au sud, une interaction susceptible de provoquer d’importantes précipitations sur plusieurs régions du nord du Maroc, accompagnées de vents soutenus.

L’intensité de ces précipitations dépendra principalement des interactions entre la masse d’air froid associée à la tempête et l’air chaud présent au-dessus du Maroc et de l’océan Atlantique. Des pluies localement abondantes ainsi que des rafales de vent pourraient ainsi survenir à tout moment, nécessitant une vigilance accrue, notamment pour la navigation maritime.

#Goutte froide#Phénomène météorologique extrême#Météo#Alerte Météo

