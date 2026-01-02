Agadir se mobilise avant l’arrivée prévue de la tempête Francis

Les autorités locales d’Agadir ont tenu, ce vendredi, une série de réunions de coordination réunissant l’ensemble des services concernés, dans un contexte marqué par l’annonce de perturbations météorologiques importantes. Ces rencontres ont permis d’évaluer les risques et d’adopter un ensemble de décisions anticipatives destinées à faire face à d’éventuelles situations d’urgence.

Sous la supervision du wali de la région Souss-Massa, Saïd Amzazi, le niveau de vigilance a été relevé. Les services compétents ont été instruits de procéder au nettoyage et au dégagement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales afin de prévenir tout risque d’obstruction susceptible de provoquer des inondations.

Mobilisation générale à Agadir ce vendredi 2 janvier 2025 en préparation à la tempête annoncée Francis (M.Oubarka/Le360.)

La Protection civile a largement été mobilisée, avec le déploiement de moyens humains et logistiques renforcés. Des camions spécialisés, des ambulances et des équipements dédiés à la gestion des catastrophes naturelles ont été positionnés dans plusieurs zones jugées sensibles, notamment à Tikiouine, Drarga, Aourir, Tamraght, Taghazout et Tamri, en direction d’Essaouira.

Dans le cadre des mesures préventives, les autorités ont également décidé, en concertation avec les associations de commerçants, de la fermeture totale du complexe commercial Souk El Had durant les journées de samedi, dimanche et lundi. Cette décision vise à éviter tout incident lié aux fortes pluies attendues.

Par ailleurs, les directions provinciales de l’Éducation nationale à Agadir Ida-Outanane, Chtouka Aït Baha et Taroudant ont annoncé la suspension des cours à partir du vendredi 2 janvier au soir et ce, jusqu’au lundi 5 janvier 2026, afin de préserver la sécurité des élèves et du personnel éducatif.

Sur le terrain, les autorités de la quatrième annexe administrative ont mené des opérations de surveillance et de prévention, avec l’appui des Forces auxiliaires et des agents d’autorité. Ces interventions ont ciblé plusieurs quartiers et points noirs, notamment Sidi Youssef, Al Massira, Al Wifaq et les abords de l’oued Al Hiwar, susceptibles de connaître des accumulations d’eau.

Une coordination permanente a été mise en place avec les services communaux et techniques afin d’assurer une intervention rapide en cas de dégradation des conditions météorologiques. Les autorités ont enfin appelé les citoyens à la prudence et au respect des consignes de sécurité, notamment en évitant les zones à risque lors des fortes pluies ou des vents violents.