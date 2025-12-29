Agadir: les pluies dévoilent la défaillance des infrastructures routières

Les pluies diluviennes et orageuses, qui s’abattent sur le pays pendant ces jours, ont mis nu la défaillance des infrastructures routières et autres dans plusieurs régions. À Agadir, le réseau routier liant la ville à d’autres localités dans la région s’est révélé particulièrement vulnérable.

C’est le cas notamment de la route n° 113, «reliant les communes rurales d’Aziar et de Tamri, relevant de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, et qui a été complètement coupée à cause de la chute de pierres et d’éboulements», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mardi 30 décembre.

La chute de gros rochers et l’éboulement ont endommagé la route, dont pourtant la construction ne date pas de très longtemps, fait remarquer la même source. Selon le quotidien, «cette route a été complètement coupée au niveau du chantier de construction du barrage Tamri, sans aucune déviation de la circulation via des itinéraires alternatifs», ce qui provoque l’isolement des deux communes et de plusieurs autres douars qui ne sont reliés que par cet axe routier et qui leur permet également de rejoindre la ville d’Agadir.

Dans cette région, indique Al Akhbar, les pluies diluviennes et orageuses provoquent régulièrement des chutes de rochers et des éboulements sur cet axe routier, ce qui présente de sérieux dangers pour les automobilistes et les autres moyens de transport qui empruntent cet itinéraire, ce qui a poussé plusieurs voix dans la région à adresser des correspondances dans ce sens au wali de la région de Souss-Massa et du directeur régional de l’Equipement et de l’Eau.

Dans ces correspondances, poursuit le quotidien, les habitants avaient soulevé la vulnérabilité de cette infrastructure routière, remettant en cause les travaux qui seraient effectués à la va-vite par l’entreprise qui avait réalisé le terrassement de cette route sans roulement en enrobés. Toutefois, le quotidien indique que malgré des réclamations des habitants, la situation de cet axe routier reste inchangée, et risquée pour ses usagers. Avec les pluies diluviennes et orageuses, le danger s’accroît encore plus.