Voici les hauteurs de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures

D’après les relevés effectués par la DGM, Tanger arrive en tête avec 52 mm de pluie, suivie de Taroudant (48 mm) et de Settat (43 mm). Ces précipitations ont concerné aussi bien le nord que le centre et le sud du pays, apportant un répit attendu aussi bien pour les nappes phréatiques que pour le secteur agricole.

Parmi les autres localités les plus arrosées figurent Ksar El Kébir avec 37 mm, Safi avec 36 mm, ainsi que Khouribga et Essaouira qui ont enregistré 34 mm. Larache a reçu 32 mm, tandis que Chefchaouen et Sidi Bennour ont atteint les 30 mm.

Les pluies ont également été notables à Youssoufia (29 mm), Asilah et Khénifra (28 mm), Casablanca (27 mm), ainsi qu’à Taroudant (26 mm). Dans d’autres zones, comme Sidi Rahal et Mohammedia, les cumuls ont atteint 25 mm, contre 23 mm à Agadir–Al Massira et Berrechid.

Plus au centre du pays, Kénitra a enregistré 21 mm, suivie de Tit Mellil, Oulmès et Azilal avec 20 mm, puis Béni Mellal (19 mm) et Benguerir (18 mm). Les précipitations ont été plus modestes à Salé et Khémisset (17 mm), Nouaceur et Rabat (15 mm), Benslimane (14 mm) ainsi qu’à Sidi Slimane et Essaouira–Port (13 mm).

Enfin, les cumuls les plus faibles ont été relevés à Ifrane et El Jadida (12 mm), Marrakech (10 mm), Inezgane (9 mm), Meknès et Guelmim (8 mm), Tiznit et Fnideq (6 mm), Tétouan, Martil, M’diq et Sefrou (4 mm), Sidi Ifni et Fès (3 mm), Taza et Mirleft (2 mm), tandis que Tan-Tan n’a enregistré qu’un millimètre.