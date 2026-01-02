Société

Chute d’éléments d’un faux plafond à l’aéroport Marrakech-Menara: les précisions de l’ONDA

L'Aéroport Marrakech Menara.

À la suite d’intempéries marquées par de fortes pluies et des vents violents, des éléments du faux plafond de la coupole côté ville de l’aéroport Marrakech-Menara se sont détachés. L’Office national des aéroports (ONDA) rassure en affirmant que la situation est pleinement sous contrôle.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/01/2026 à 15h57

Dans un communiqué, l’Office national des aéroports (ONDA) indique que, suite à des conditions météorologiques marquées par de fortes pluies et des vents violents, des éléments du faux plafond de la coupole côté ville de l’aéroport de Marrakech-Menara se sont partiellement détachés.

Les équipes de l’Office étaient déjà intervenues dès les premiers signes d’anomalie, avant même cette chute. Une zone de sécurité a été immédiatement délimitée, ce qui a permis d’anticiper tout risque potentiel et de maintenir la circulation des passagers et des usagers dans des conditions maîtrisées. La même source précise que la situation demeure pleinement sous contrôle.

Et de noter que les dispositifs de sécurisation restent en place et que les actions techniques nécessaires ont été engagées afin de rétablir la zone concernée conformément aux standards de sécurité en vigueur, alors que les opérations aéroportuaires se poursuivent dans des conditions normales, en dehors du périmètre concerné.

Les investigations techniques sont en cours et les travaux de réparation seront engagés dans les plus brefs délais, conformément aux standards de sécurité et de qualité en vigueur, affirme l’ONDA, ajoutant qu’il suit la situation avec la plus grande attention et communiquera en temps utile sur l’évolution des travaux.

L’ONDA réaffirme que la sécurité des passagers, des usagers et du personnel demeure une priorité absolue sur l’ensemble des aéroports du Royaume.

