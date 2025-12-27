Intempéries: interventions sanitaires renforcées dans les villages et campements nomades de Jerada

Les équipes de santé sont à pied d’œuvre dans les zones rurales et frontalières de la province de Jerada. Cette action s’inscrit dans le cadre du programme national «Riaya» pour la période 2025-2026, mis en œuvre par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec pour objectif de renforcer l’accès aux services sanitaires dans les zones les plus isolées.

Déployée conformément aux Hautes instructions royales, cette campagne vise à rapprocher les soins des citoyens et à garantir la continuité des services préventifs et curatifs au bénéfice des populations vulnérables exposées aux rigueurs de l’hiver.

Pour mener à bien cette campagne, la délégation provinciale a mobilisé d’importants moyens humains et logistiques. Des équipes médicales et paramédicales se déplacent sur le terrain avec le matériel nécessaire pour assurer consultations, dépistages et vaccinations. L’objectif est de toucher directement les populations, y compris dans les zones les plus enclavées, et de garantir la continuité des soins malgré des conditions climatiques souvent difficiles.

Cette année, l’accent est particulièrement mis sur les populations nomades, qui connaissent une forte mobilité entre Jerada et Figuig. Vivant dans des conditions précaires, elles sont davantage exposées au froid et aux maladies. «Nous avons concentré nos efforts sur les populations nomades, car elles sont plus vulnérables et ont besoin d’un suivi régulier», explique Mohammed Ajbilou, délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Il précise que certaines zones frontalières connaissent la circulation de maladies, ce qui impose une vigilance accrue.

Les interventions menées par les équipes sanitaires comprennent des consultations générales, la prise de la tension artérielle, la vaccination et le dépistage précoce de maladies. Elles incluent également le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que des actions de sensibilisation et de prévention. Les équipes se déplacent jusqu’aux habitations et aux tentes nomades pour toucher un maximum de bénéficiaires.

Les actions ont concerné plusieurs collectivités territoriales, dont Oulad Sidi Abdelhakem, Lamrija et Oulad Ghziyel. Grâce à une coordination efficace entre les cadres de santé et à l’engagement des équipes médicales et paramédicales, la délégation vise un taux de réalisation supérieur à 120% du programme annuel. «La mobilisation de nos équipes et la disponibilité des moyens logistiques nous permettent d’atteindre et même de dépasser nos objectifs», affirme Mohammed Ajbilou.

De son côté, Rania Ennassiri, responsable de la communication au sein de la délégation provinciale, rappelle que le programme «Riaya» s’inscrit dans le cadre d’une initiative nationale visant à garantir un accès équitable aux soins et à renforcer la justice territoriale en matière de santé. «L’opération repose sur l’organisation de caravanes médicales pluridisciplinaires, qui combinent soins, prévention et actions de sensibilisation sanitaire. Elles permettent d’assurer un suivi régulier, adapté aux besoins spécifiques des populations», explique-t-elle.

Déployée de manière progressive dans la province, l’opération a d’abord ciblé les zones présentant une forte fragilité sanitaire. Les sorties médicales ont déjà permis de réaliser un nombre important d’interventions, et les actions se poursuivent selon un calendrier préétabli. Les premiers indicateurs sont jugés positifs et témoignent de l’efficacité de la mobilisation engagée sur le terrain.

À Lamrija, la portée concrète de cette mobilisation se lit dans les témoignages des habitants. Miloud Ramdani souligne la proximité nouvelle des équipes médicales, qui effectuent des visites régulières, réalisent des examens, prennent la tension artérielle, administrent les vaccins et n’hésitent pas à se rendre jusque dans les tentes des nomades. Son voisin, Saïd Ramdani, salue à son tour l’engagement des équipes malgré la rigueur du froid, estimant que ces interventions contribuent à alléger la souffrance des habitants et à améliorer sensiblement leurs conditions sanitaires.