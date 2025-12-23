Vague de froid: l’exécutif prépare une loi pour encadrer l’économie solidaire

Suite aux orientations royales, les artisans de la médina de Safi, victimes des récentes inondations, bénéficieront tous d’un soutien étatique sous forme de réparations pour les préjudices subis, a déclaré ce mardi le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Lahcen Saadi, devant la Chambre des conseillers.

«L’opération de soutien a été lancée avec le début du recensement des artisans dont les biens ont été détruits par les inondations. Ces professionnels recevront un soutien pour rétablir les fonds de commerce et les capitaux», a ajouté Lahcen Saadi en réponse à une question de Le360. «Nous remercions le roi Mohammed VI pour sa sollicitude à l’égard de cette catégorie affectée par les crues à Safi», s’est-il réjoui, en indiquant que tous les artisans, y compris les bijoutiers, feront partie d’un programme d’aide.

Au-delà de cette réponse conjoncturelle à une situation d’urgence, le responsable gouvernemental a également abordé un chantier de fond, d’une importance stratégique pour le tissu économique et social du pays. Il s’agit de l’élaboration en cours d’un projet de loi relatif à l’économie solidaire, un secteur qui regroupe notamment les artisans, les coopératives et les associations actives dans divers domaines.

«Nous avons achevé l’élaboration de ce projet de texte que nous espérons présenter au Parlement dans les prochaines semaines, après que le projet soit adopté dans une première étape par le gouvernement», a précisé le secrétaire d’État. Selon lui, cette future loi aura pour vocation d’organiser un véritable écosystème structuré, englobant huit à neuf secteurs d’activité.

Il s’agira d’une première dans l’arsenal juridique national. Jusqu’ici, l’économie solidaire évoluait dans un cadre fragmenté, sans dispositif global permettant d’en harmoniser les règles, les statuts et les mécanismes d’accompagnement. Ce nouveau texte ambitionne ainsi de poser les fondations d’un cadre cohérent, capable de soutenir durablement des acteurs qui jouent un rôle central dans l’inclusion sociale et la résilience économique.

L’économie solidaire repose sur un modèle qui privilégie l’humain et l’utilité sociale sur la seule logique du profit. Elle vise à concilier performance économique et objectifs sociétaux ou environnementaux, à travers des structures telles que les associations, les coopératives, les mutuelles ou encore les fondations. Fondée sur des principes de coopération, de démocratie et de solidarité, elle réinvestit ses bénéfices au service de son projet social et constitue un véritable «tiers secteur» entre le public et le privé. Elle intervient dans des domaines aussi variés que le commerce équitable, l’insertion professionnelle, l’aide à la personne ou la protection de l’environnement.

Entre soutien immédiat aux artisans sinistrés et mise en place d’un cadre légal structurant, l’exécutif affiche ainsi une double ambition: répondre à l’urgence sociale tout en dotant le Maroc d’un outil juridique capable de faire de l’économie solidaire un levier durable de développement et de cohésion nationale.