Vague de froid et taxis numériques: Abdelouafi Leftit revendique une action de l’État «au service des citoyens»

Abdelouafi Leftit, ministre de l'Intérieur. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/12/2025 à 17h39

VidéoFace à la vague de froid qui frappe les zones rurales et aux débats autour de la modernisation du transport urbain, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Leftit, a défendu devant les députés l’action de l’État, mettant en avant l’ampleur du dispositif humanitaire déployé sur instructions royales et la volonté assumée d’adapter le secteur des taxis aux mutations numériques.

Des dizaines de milliers de ruraux touchés par la vague de froid sévissant au Maroc bénéficient d’un soutien soutenu des autorités, conformément aux instructions du roi Mohammed VI. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Leftit, lors de son intervention devant la Chambre des représentants, où il était interrogé par des députés sur l’état d’avancement du programme de soutien aux populations affectées par les intempéries.

Le ministre a détaillé les contours de ce dispositif, en livrant une série de chiffres relatifs aux territoires particulièrement touchés par la neige, aux populations rurales concernées, ainsi qu’aux volumes de vivres distribués, incluant aliments, couvertures et médicaments. Il a également évoqué le nombre de malades et de femmes enceintes évacués vers des structures de soins adaptées. Abdelouafi Leftit a rappelé que, conformément aux hautes instructions royales, les Forces armées royales ont déployé trois hôpitaux ambulants dans le Moyen et le Haut Atlas afin de renforcer la prise en charge sanitaire dans les zones enclavées.

Les députés ont salué la mise en œuvre de ce programme de soutien, soulignant la rapidité de son déploiement sur le terrain. Selon le ministre, les aides humanitaires d’urgence de la Fondation Mohammed V pour la solidarité ont couvert plus de 859 douars relevant de 100 communes, permettant notamment la distribution de 10.000 unités de fours de chauffage améliorés au profit des populations concernées. Le plan d’aide, a-t-il précisé, cible au total 1.818 douars, pour une population estimée à environ 833.000 personnes.

Dans le détail, Abdelouafi Leftit a expliqué que les territoires ont été classifiés en trois zones selon le degré d’exposition aux conditions climatiques. Le niveau rouge concerne 382 douars, soit 24.000 familles et une population d’environ 137.000 habitants. Le niveau orange couvre 1.253 douars, regroupant 91.000 familles pour une population totale de 470.000 habitants. Enfin, le niveau jaune s’adresse à 383 douars, comprenant 51.000 familles et une population avoisinant les 225.000 habitants.

Abordant, par ailleurs, la question du secteur des taxis, petits et grands, le ministre de l’Intérieur a assuré que son département œuvre, aux côtés des autorités locales – préfectures, élus et professionnels –, à l’organisation du secteur «pour l’intérêt des taxis et des citoyens». Tout en reconnaissant que ce secteur fait face à des difficultés, Abdelouafi Leftit a estimé que celles-ci sont appelées à être surmontées dans le cadre d’une approche concertée.

S’agissant de l’entrée en vigueur des applications électroniques de transport, le ministre a indiqué qu’une étude est actuellement en cours et que ses conclusions seront prochainement rendues publiques. «C’est une étude sur les applications qui a englobé chaque ville et sa spécificité», a-t-il précisé, avant d’ajouter que «les temps ont changé et que le secteur a besoin de s’adapter». Une déclaration qui traduit, selon lui, la volonté de son département de «moderniser le secteur des taxis» en y introduisant les outils numériques, tout en tenant compte des réalités locales et des équilibres socio-professionnels.

