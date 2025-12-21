169 engins mobilisés… la région de l’Oriental en alerte face aux perturbations météorologiques

Dans un contexte marqué par les perturbations météorologiques affectant la région de l’Oriental, le Centre régional de secours est passé en état d’alerte maximale. Cette mobilisation intervient en application des orientations du Conseil de la région de l’Oriental et en interaction avec les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, dans l’objectif d’assurer une intervention rapide et de garantir la sécurité des citoyens, notamment dans les zones menacées d’isolement ou déjà touchées par les aléas climatiques.

Dans ce cadre, le président du Conseil de la région de l’Oriental, Mohamed Bouarourou, a indiqué que le centre régional de secours a été placé en état de disponibilité permanente. Il a souligné que cette infrastructure stratégique, gérée par la Société de développement régional, a été équipée pour permettre des interventions immédiates et urgentes face aux différentes situations d’urgence potentielles.

Mohamed Bouarourou a également précisé que les engins d’intervention ont été répartis sur la majorité des provinces de la région, avec la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, afin d’assurer la proximité et la rapidité des interventions en cas de besoin. Il a indiqué que la flotte comprend notamment des camions dédiés au déneigement ainsi que des bulldozers pour l’ouverture des axes routiers.

Selon le responsable régional, les interventions sont déclenchées sur la base des demandes des autorités locales et des collectivités territoriales, dans le cadre d’une coordination étroite visant à limiter l’impact des perturbations météorologiques. Il a, par ailleurs, fait savoir que le centre régional dispose actuellement de 169 engins, en plus d’une équipe spéciale en alerte permanente, renforçant ainsi la capacité de réponse sur le terrain.

De son côté, le directeur du garage régional des engins, Mohamed Brich, a souligné que cette structure constitue un levier essentiel du développement régional dans l’Oriental. Elle joue, selon lui, un rôle central dans le désenclavement du monde rural et dans les interventions lors des situations d’urgence et des catastrophes naturelles.

Un dispositif au service du désenclavement et de l’urgence

Il a précisé que le garage, qui s’étend sur une superficie de cinq hectares, est géré par la Société de développement régional, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil de la région. Cette organisation permet une gestion structurée et efficace des moyens mis à disposition.

Mohamed Brich a indiqué que la flotte du garage comprend une diversité d’engins lourds et légers, notamment des équipements pour l’ouverture de routes en zones montagneuses, des machines de nivellement, des camions de déneigement, des ambulances, ainsi que d’autres équipements destinés aux interventions en conditions exceptionnelles.

Les opérations d’intervention sont menées sur instructions du wali de la région de l’Oriental et du président du Conseil régional, en coordination avec les gouverneurs des provinces, afin d’assurer l’efficacité et la rapidité des réponses, notamment pour réparer les dégâts et rouvrir les routes au profit des populations affectées.