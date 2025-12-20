Société

CAN 2025: Maroc-Météo lance «Météo du Match», un outil digital au service de la compétition

Aperçu de la plateforme «Météo du Match».

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, la Direction générale de la météorologie nationale (DGM) renforce son dispositif d’accompagnement en mettant en ligne un nouveau service digital baptisé «Météo du Match».

Par La Rédaction
Le 20/12/2025 à 16h27

Pour accompagner la CAN 2025, la Direction générale de la météorologie (DGM) innove avec le lancement de «Météo du Match». Ce nouveau service digital a été conçu pour offrir un suivi météorologique précis et en temps réel, renforçant ainsi le dispositif d’accueil du Royaume pour cette compétition majeure.

Accessible gratuitement, cette plateforme est dédiée au suivi météorologique des rencontres, avec des prévisions fiables, actualisées et géolocalisées, proposées match par match.

Le service couvre l’ensemble des villes et stades hôtes de la compétition et fournit des données essentielles telles que la température, la vitesse et la direction du vent, les précipitations, le taux d’humidité ainsi que d’éventuelles alertes météorologiques.

Conçu pour répondre aux exigences organisationnelles d’un événement sportif continental majeur, organisé sous l’égide de la Confédération africaine de football (CAF), «Météo du Match» s’adresse aussi bien aux organisateurs, aux médias accrédités, aux délégations officielles qu’au grand public.

L’objectif est de contribuer au bon déroulement des rencontres, de renforcer la sécurité et d’améliorer la qualité de l’expérience globale pour les équipes, les supporters et l’ensemble des parties prenantes.

Le service «Météo du Match» est accessible via le lien suivant: https://www.marocmeteo.ma/fr/can-2025

Par La Rédaction
Le 20/12/2025 à 16h27
#CAN 2025#Maroc#Météo

LEs contenus liés

Sports

La CAN se jouera tous les quatre ans à partir de 2028, une révolution pour le football africain

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

CAN 2025: Bourita, Lekjaa et Motsepe inaugurent une fan zone à la cité universitaire de Rabat

Sports

CAN 2025: l’essentiel de la conf’ de Stefano Cusin avant Maroc-Comores

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CAN 2025: affluence record dans les aéroports marocains à la veille de la compétition

Articles les plus lus

1
La divulgation du contenu d’un accord militaire secret montre comment l’Algérie a mis sous tutelle la Tunisie
2
CAN 2025: Achraf Hakimi honoré par la FIFA à la veille du match d’ouverture
3
CAN 2025: Bourita, Lekjaa et Motsepe inaugurent une fan zone à la cité universitaire de Rabat
4
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
5
Safi, ce n’est pas juste!
6
Le36. EP488. Convoqué à la Brigade, le caftan marocain revendique son authenticité
7
CAN 2025: affluence record dans les aéroports marocains à la veille de la compétition
8
Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026
Revues de presse

Voir plus