CAN 2025: Maroc-Météo lance «Météo du Match», un outil digital au service de la compétition

Pour accompagner la CAN 2025, la Direction générale de la météorologie (DGM) innove avec le lancement de «Météo du Match». Ce nouveau service digital a été conçu pour offrir un suivi météorologique précis et en temps réel, renforçant ainsi le dispositif d’accueil du Royaume pour cette compétition majeure.

Accessible gratuitement, cette plateforme est dédiée au suivi météorologique des rencontres, avec des prévisions fiables, actualisées et géolocalisées, proposées match par match.

Le service couvre l’ensemble des villes et stades hôtes de la compétition et fournit des données essentielles telles que la température, la vitesse et la direction du vent, les précipitations, le taux d’humidité ainsi que d’éventuelles alertes météorologiques.

Conçu pour répondre aux exigences organisationnelles d’un événement sportif continental majeur, organisé sous l’égide de la Confédération africaine de football (CAF), «Météo du Match» s’adresse aussi bien aux organisateurs, aux médias accrédités, aux délégations officielles qu’au grand public.

L’objectif est de contribuer au bon déroulement des rencontres, de renforcer la sécurité et d’améliorer la qualité de l’expérience globale pour les équipes, les supporters et l’ensemble des parties prenantes.

Le service «Météo du Match» est accessible via le lien suivant: https://www.marocmeteo.ma/fr/can-2025