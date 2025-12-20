CAN 2025: Bourita, Lekjaa et Motsepe inaugurent une fan zone à la cité universitaire de Rabat

À la veille du coup d’envoi de la CAN 2025, la fan zone de Rabat a été officiellement inaugurée ce samedi à la cité universitaire, relevant de l’Agence marocaine de coopération internationale, qui abrite de nombreux étudiants subsahariens boursiers de l’Etat marocain. La cérémonie s’est déroulée en présence de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et de Patrice Motsepe, président de la CAF. Mohamed Methqal, directeur de l’Agence marocaine de coopération internationale, était également présent pour marquer le lancement de cet espace festif au cœur de la capitale.

Avant de donner le coup d’envoi d’un match amical de football, le président de la CAF a chaleureusement remercié le roi Mohammed VI pour les efforts accomplis dans l’organisation de cette compétition. Il a également adressé ses félicitations à Nasser Bourita et à Fouzi Lekjaa.

Véritable extension du stade, la fan zone est un espace public conçu pour rassembler les supporters autour d’écrans géants. Elle permet de vivre les grandes compétitions dans une atmosphère conviviale et sécurisée, offrant de nombreuses animations, des points de restauration et des boutiques officielles, le tout accessible gratuitement et sans billet de match.

On compte deux fans zones à Rabat, l’une à l’OLM Souissi et l’autre à la cité universitaire. Une troisième fan zone est installée à Salé. Dimanche, le match d’ouverture de la CAN 2025 opposera le Maroc aux Comores pour le compte du groupe A.