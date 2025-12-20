CAN 2025: affluence record dans les aéroports marocains à la veille de la compétition

Les aéroports du Royaume se mettent aux couleurs de la CAN.

Entre le 8 et le 18 décembre, pas moins de 868.287 passagers ont été accueillis sur les plateformes aéroportuaires marocaines, soit une hausse de 10,7 % par rapport à la même période en 2024.

Cette dynamique inédite est portée par l’engouement mondial suscité par la CAN 2025, qui attire des milliers de supporters venus des quatre coins du globe. Les six aéroports des villes hôtes sont ainsi au cœur d’un dispositif renforcé visant à garantir fluidité, sécurité et qualité d’accueil.

Pour faire face à ces pics historiques, une mobilisation totale est assurée sur le terrain. Les équipes de l’Office national des aéroports (ONDA) œuvrent en étroite coordination avec les autorités publiques, notamment le ministère de l’Intérieur, la DGSN, la Gendarmerie royale, la Direction générale des douanes et impôts indirects, ainsi que le ministère du Transport et de la Logistique. L’ensemble des acteurs de la chaîne aéroportuaire est engagé afin d’assurer des parcours passagers fluides, des contrôles efficaces et des formalités rapides, dans un esprit de service exemplaire.

Concrètement, sur la période du 8 au 18 décembre, les six aéroports hôtes ont enregistré 7.327 mouvements aériens, en progression de 13%. L’aéroport Mohammed V de Casablanca, hub stratégique du Royaume, arrive en tête avec 292.221 passagers, représentant 33,7% du trafic total. Il est suivi par les aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat et Fès, tous inscrits dans une dynamique de croissance soutenue.

Ces performances témoignent d’une gestion maîtrisée des flux malgré une très forte affluence et confirment la capacité du Maroc à relever les défis logistiques liés à l’organisation d’événements sportifs majeurs, souligne l’ONDA dans un communiqué.