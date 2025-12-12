Les aéroports du Maroc prêts à accueillir la CAN 2025 et les fans du monde entier

Les aéroports du Royaume se mettent aux couleurs de la CAN.

À moins de dix jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Office national des aéroports (ONDA) confirme que l’ensemble des plateformes aéroportuaires du Royaume est pleinement mobilisé pour accueillir supporters, délégations et équipes dans les meilleures conditions.

Les aéroports marocains seront en première ligne pour accompagner ce moment continental, en coordination étroite avec le comité d’organisation local et la CAF.

Depuis plus d’un an, des investissements humains et matériels ont été engagés: amélioration des capacités, modernisation des infrastructures, fluidification des parcours passagers, montée en compétence des équipes.

En étroite coopération avec le ministère de l’Intérieur, la DGSN, la Gendarmerie royale, les Douanes et le ministère du Transport et de la Logistique, les aéroports du Maroc se disent prêts à faire face aux exigences de l’événement, qui attirera des milliers de fans venus de tous les continents.

Les aéroports accueillant la compétition mettent actuellement en place une organisation renforcée pour absorber les flux attendus. Zones d’orientation, signalétique multilingue, équipes d’assistance dédiées, suivi opérationnel continu… chaque détail est pensé pour offrir une prise en charge fluide et chaleureuse dès l’arrivée sur le sol marocain.

La CAN 2025 constitue également une opportunité de démontrer l’efficacité de l’écosystème aérien national et d’affirmer davantage le rôle du Maroc comme hub africain.

À cette occasion, l’ONDA a dévoilé un spot institutionnel sous la signature «Welcome Football, Welcome Fans», conçu pour plonger instantanément le voyageur dans l’ambiance festive de la compétition.

Ce film devient le fil rouge d’un dispositif immersif déployé dans les aéroports du Royaume: arches monumentales, trophées XXL, tunnels lumineux, fan-zones interactives… autant d’éléments qui transforment chaque arrivée en véritable expérience sensorielle et conviviale.

En accueillant la CAN 2025 avec un dispositif d’une ampleur inédite, les «Airports of Morocco» entendent offrir bien plus qu’un simple passage frontalier: une première émotion, un premier souvenir, une première célébration. Comme un avant-goût de la fête qui s’apprête à embraser tout un continent.