Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et temps froid, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses et un temps froid sont prévus, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/12/2025 à 12h34

Ainsi, des chutes de neige (10 à 20 cm) à partir de 1.700 m sont prévues le samedi de 10H30 à 20H dans les provinces de Ifrane, Khénifra, Midelt, Taza, Sefrou, Boulemane et Béni Mellal, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, des chutes de neige (20 à 40 cm) à partir de 1.500 m sont prévues de dimanche à 12H00 à lundi à 23H00 dans les provinces de Midelt, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Boulemane, Ifrane, Sefrou, Taza et Guercif, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des chutes de neige (5 à 15 cm) à partir de 1.500 m sont attendues, de dimanche à 12H00 à lundi à 23H, dans les provinces de Taourirt, Al Hoceima, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Figuig, Jerada et Chefchaouen.

En outre, de fortes pluies parfois orageuses (35 à 60 mm) sont prévues, dimanche de 00H00 à lundi à 09H00, dans les provinces de Taza, Tétouan, Taounate, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Ouezzane, M’diq-Fnideq, Kénitra, Sidi Kacem, Al Hoceima et Chefchaouen, note la DGM, ajoutant que le même phénomène, avec des hauteurs de 25 à 35 mm, intéressera durant la même période les provinces de Driouch, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Fès, Sefrou, Khémisset, Rabat, Sidi Slimane, Moulay Yaâcoub, Salé, Skhirat-Temara et Meknès.

Enfin, un temps froid au-delà de 1.600 m avec des températures allant de -08 à -04 °C est prévu, de samedi à dimanche, dans les provinces de Boulemane, Ifrane, Midelt, Khénifra, Azilal, Béni Mellal, Tinghir, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua, conclut le communiqué.

#neige#averses orageuses#maroc

