Alerte météo. Neige abondante, pluies orageuses et vents violents de mercredi à jeudi dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige, des averses parfois orageuses avec grêle par endroits ainsi que de fortes rafales de vent sont prévues, de mercredi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (50-80 cm) à partir de 1.800 m sont attendues mercredi de 00H00 à 12H00 dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate, Khenifra, Midelt et Azilal, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

De même, des chutes de neige (25-50 cm) au delà de 1.400 m devraient toucher mercredi de 00H00 à 12H00 les provinces d’Ifrane, Chichaoua, Beni Mellal, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Ouarzazate, Khenifra, Midelt et Azilal.

Les Provinces de Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Taza et Boulemane connaîtront durant la même période des chutes de neige de 10 à 25 cm, fait savoir la Direction dans unbulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Lire aussi : Les neiges enchantent Ouarzazate et ravivent l’espoir d’une bonne saison agricole

Par ailleurs, des averses parfois orageuses avec grêle par endroits sont prévues ce mercredi de 00H00 à 09H00 avec des hauteurs estimées entre 20 à 40 mm dans les provinces de Benslimane, Khouribga, Settat, Berrechid, Khemisset, Meknès, Khenifra et Skhirate-Témara, et entre 35 à 50 mm à Taza, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Jerada, Taourirt, Al Hoceima et Guercif.

Enfin, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) sont prévues ce mercredi de 00H00 à 06H00 dans les provinces de Ouarzazate, Taroudant, Zagora, Tata, Sidi Ifni, Al Haouz, Taza, Guelmim, Tiznit, Azilal, Midelt, Boulemane, Guercif, Tinghir et Taourirt.

