Les neiges enchantent Ouarzazate et ravivent l’espoir d’une bonne saison agricole

Les importantes chutes de neige ont transformé les reliefs de la province de Ouarzazate en un véritable tableau naturel d’un blanc éclatant, couvrant plusieurs douars relevant de différentes communes territoriales. Un spectacle qui a apporté une immense joie aux habitants et ravivé les espoirs des agriculteurs quant à une saison agricole prometteuse, tout en contribuant à la recharge de la nappe phréatique, menacée par l’épuisement.

Idriss Aslftou, habitant de la province, a indiqué que l’épaisseur de la neige a dépassé les 40 centimètres dans certaines zones. Une situation qui a réjoui les populations locales, longtemps en attente de telles précipitations, connues pour renforcer l’attractivité touristique de la région et stimuler l’agriculture vivrière, principale source de subsistance des habitants. Il a également exprimé sa grande satisfaction, partagée avec les membres de sa famille, face à ces conditions climatiques qui se sont installées plus tôt que prévu cette année.

De son côté, Saïd, un autre résident de la région, a fait part de sa joie en partageant ces moments festifs avec des amis venus de différentes communes pour admirer les paysages enchanteurs façonnés par les chutes de neige, notamment dans les zones de Telouet, Ighrem N’ougdal, Tizi n’Tichka et leurs environs. Il a ainsi invité les visiteurs à découvrir ces territoires riches en atouts naturels et en panoramas saisissants.

Les agriculteurs des régions de Telouet, Ighrem N’ougdal et d’autres localités ont également accueilli ces précipitations neigeuses avec un grand soulagement. Selon eux, ces chutes de neige donneront un nouvel élan à la nappe phréatique et permettront de revitaliser le couvert végétal, déjà menacé de disparition. Leur survenue est jugée particulièrement favorable, d’autant plus que de nombreux agriculteurs ont récemment procédé à la plantation d’arbres fruitiers et de céréales, laissant présager une récolte encourageante pour la saison en cours.

Parallèlement, la commission provinciale de veille, mobilisée pour faire face aux effets du froid intense qui sévit dans la région, a déployé des dizaines d’engins afin de dégager les routes et faciliter la circulation, garantissant ainsi la sécurité des usagers. Des caravanes médicales ont également été programmées pour desservir les villages enclavés touchés par la vague de froid, en mettant à disposition les médicaments et soins nécessaires. En outre, du bois de chauffage a été distribué aux établissements scolaires, conformément aux Hautes instructions royales.