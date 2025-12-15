Société

Drâa-Tafilalet: suspension temporaire des cours en raison des intempéries

La ville d’Errachidia sous la pluie.

En raison de la dégradation des conditions météorologiques, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Drâa-Tafilalet a décidé de suspendre temporairement les cours dans les établissements d’enseignement publics et privés de communes relevant de la région.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/12/2025 à 13h51

La région de Drâa-Tafilalet est confrontée à de fortes perturbations météorologiques. Par conséquent, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation a temporairement suspendu les cours dans les établissements scolaires publics et privés relevant de communes des provinces d’Errachidia, Ouarzazate, Midelt et Tinghir.

Cette décision intervient à la suite du bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange émis par la Direction générale de la météorologie, signalant des conditions climatiques défavorables susceptibles de présenter des risques pour la population, fait-on savoir.

La suspension des cours est effective à partir de ce lundi.

