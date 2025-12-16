Situation hydrique: les taux de remplissage des barrages en hausse après les dernières précipitations

Le barrage Al Wahda, situé sur l’oued Ouergha dans la région de l’Oriental, est le plus grand barrage du Maroc avec une capacité de plus de3,8 milliards de mètres cubes. (Y. Jaoual/Le360)

Les dernières précipitations enregistrées dans plusieurs régions du Royaume ont eu un impact positif sur la situation hydrique nationale. Plusieurs barrages ont connu une augmentation notable de leurs apports en eau, se traduisant par une amélioration des volumes stockés et des taux de remplissage, selon les données publiées ce lundi sur la plateforme maadialna .

Ces apports hydriques interviennent dans un contexte marqué par une attention accrue portée à la gestion des ressources en eau, en raison de la pression exercée par la sécheresse et l’irrégularité des précipitations au cours des dernières années.

Les pluies récentes ont ainsi permis de renforcer, même partiellement, les réserves de plusieurs infrastructures hydrauliques stratégiques.

Dans ce cadre, le barrage Hassan Addakhil, situé dans la province d’Errachidia, a enregistré une hausse de 5,25 millions de mètres cubes, portant son taux de remplissage à 69,7%.

Toujours dans la province d’Errachidia, le barrage Kaddoussa a connu une augmentation de ses ressources hydriques estimée à 1,95 million de mètres cubes, pour atteindre un taux de remplissage de 36,7%. Bien que ce niveau demeure modéré, il représente un apport significatif dans un contexte de forte demande en eau.

Dans le nord du Royaume, le barrage Charif Al Idrissi, situé dans la province de Tétouan, a enregistré une hausse de 2,28 millions de mètres cubes, portant son taux de remplissage à 84,6%.

Dans la province de Ouarzazate, le barrage Al Mansour Eddahbi a bénéficié d’un apport de 0,77 million de mètres cubes, portant son taux de remplissage à 39,2%. Ces apports participent au soutien des ressources hydriques dans une zone caractérisée par un climat aride et une forte dépendance aux barrages.

Du côté du bassin du Sebou, le barrage El Manaa Sebou, situé dans la province de Kénitra, a enregistré une augmentation de 1,28 million de mètres cubes, avec un taux de remplissage atteignant 69,7%.

Dans la province de Settat, le barrage Daourat a connu une hausse de 1,31 million de mètres cubes, portant son taux de remplissage à 92,1%, l’un des niveaux les plus élevés enregistrés parmi les barrages concernés. Ce taux élevé reflète une situation hydrique favorable dans la région.

Dans l’ensemble, ces évolutions traduisent une amélioration progressive de la situation hydrique dans plusieurs zones du Royaume à la faveur des pluies récentes. Bien que ces apports restent dépendants de la continuité des précipitations, ils contribuent à soutenir le stock national en eau et à renforcer la sécurité hydrique.