Société

Chutes de neige et fortes pluies: vigilance orange ce weekend dans plusieurs régions du Maroc

Des chutes de neige au Maroc.. MAP

La Direction générale de la météorologie annonce d’importantes chutes de neige et de fortes pluies parfois orageuses, attendues entre vendredi et dimanche dans de nombreuses provinces du Royaume. Plusieurs zones montagneuses et côtières sont placées en alerte orange en raison des quantités significatives de précipitations prévues.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/12/2025 à 10h49

La Direction générale de la météorologie annonce que des chutes de neige ainsi que de fortes pluies parfois orageuses sont attendues, à partir d’aujourd’hui vendredi et jusqu’après-demain dimanche, dans plusieurs régions du Royaume.

La Direction a précisé, dans un bulletin d’alerte de niveau orange, qu’il est prévu des chutes de neige (à partir de 1.700 mètres) de 30 à 50 cm dans les provinces et préfectures de Midelt, Boulemane, Ouarzazate et Tinghir, et de 10 à 30 cm dans les provinces et préfectures d’Ifrane, Khénifra, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taroudant. Ces chutes sont attendues de ce vendredi à midi jusqu’à dimanche à six heures du matin.

La même source a ajouté que de fortes pluies parfois orageuses (de 25 à 35 mm) sont également prévues dans les provinces et préfectures d’Essaouira, Inzegane-Aït Melloul, Agadir-Ida Outanane, Chtouka Aït Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya, de ce vendredi à midi jusqu’à demain samedi à six heures du matin.

Le même phénomène (de 25 à 50 mm) est aussi attendu dans les provinces et préfectures de Figuig, Boulemane, Errachidia, Zagora, Tinghir, Tata et Midelt, de minuit samedi jusqu’à samedi à dix-huit heures, ainsi que (de 25 à 35 mm) dans les provinces et préfectures de M’diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah et Tétouan, de minuit samedi jusqu’à samedi midi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/12/2025 à 10h49

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance climat. Comment l’Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

COP30: grande marche à Belem pour le climat, les négociations au point mort

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Climat: 200 millions de dollars pour renforcer la résilience du Maroc

Articles les plus lus

1
Réserves de change: le Maroc atteint un record historique à 431 milliards de dirhams
2
Tanger lance la phase expérimentale des nouveaux bus de transport urbain
3
Préparatifs, portée, le jour d’après: la proclamation d’indépendance de la Kabylie expliquée par Aksel Bellabbaci
4
Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent
5
Le HCP a-t-il cherché à gonfler le taux de croissance de 2024?
6
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
7
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
8
Caftan marocain: comment Alger a transformé l’UNESCO en arène politique et a subi un cuisant revers
Revues de presse

Voir plus