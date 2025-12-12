Chutes de neige et fortes pluies: vigilance orange ce weekend dans plusieurs régions du Maroc

La Direction générale de la météorologie annonce que des chutes de neige ainsi que de fortes pluies parfois orageuses sont attendues, à partir d’aujourd’hui vendredi et jusqu’après-demain dimanche, dans plusieurs régions du Royaume.

La Direction a précisé, dans un bulletin d’alerte de niveau orange, qu’il est prévu des chutes de neige (à partir de 1.700 mètres) de 30 à 50 cm dans les provinces et préfectures de Midelt, Boulemane, Ouarzazate et Tinghir, et de 10 à 30 cm dans les provinces et préfectures d’Ifrane, Khénifra, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taroudant. Ces chutes sont attendues de ce vendredi à midi jusqu’à dimanche à six heures du matin.

La même source a ajouté que de fortes pluies parfois orageuses (de 25 à 35 mm) sont également prévues dans les provinces et préfectures d’Essaouira, Inzegane-Aït Melloul, Agadir-Ida Outanane, Chtouka Aït Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya, de ce vendredi à midi jusqu’à demain samedi à six heures du matin.

Le même phénomène (de 25 à 50 mm) est aussi attendu dans les provinces et préfectures de Figuig, Boulemane, Errachidia, Zagora, Tinghir, Tata et Midelt, de minuit samedi jusqu’à samedi à dix-huit heures, ainsi que (de 25 à 35 mm) dans les provinces et préfectures de M’diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah et Tétouan, de minuit samedi jusqu’à samedi midi.