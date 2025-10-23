Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Un militant autochtone manifeste devant le Centre international de congrès de Brasilia, le 14 octobre 2025, lors de la réunion préparatoire à la COP30. AFP or licensors

«Je pense qu’il y aura un échange très vif à ce sujet», prédit un diplomate européen.

Deux dossiers illustrent parfaitement à quel point l’équilibre que les Européens recherchent entre climat et compétitivité est précaire.

«Petite fenêtre de tir»

L’adoption d’un objectif commun pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2040, d’abord. Les Européens ont ici particulièrement du mal à s’entendre, mais veulent afficher un front uni avant la grand-messe du climat au Brésil, début novembre.

Un blocage persiste sur la proposition de la Commission européenne de réduire ces émissions de 90% par rapport à 1990.

Le Danemark, la Suède et l’Espagne poussent pour, mais des pays comme la Hongrie et la République tchèque s’y opposent au nom de la défense de leur industrie. La France reste prudente.

«Les dirigeants disposent d’une petite fenêtre de tir pour sortir de l’impasse et envoyer un signal clair avant la COP30», estime Elisa Giannelli, du think tank E3G.

La Commission a fait un geste début juillet en proposant une flexibilité dans le mode de calcul: la possibilité d’acquérir des crédits carbone internationaux, à hauteur de 3% du total, qui financeraient des projets en dehors de l’Europe. Mais cette concession n’a pas suffi.

Entre compétitivité et climat, Merz et Macron ont priorisé



Par @Eberretta https://t.co/uKrxB2pdbF — Le Point (@LePoint) October 22, 2025

Aucune décision formelle n’est attendue sur ce point lors des échanges entre les 27 chefs d’État et de gouvernement à Bruxelles. Le sommet est davantage vu comme un moment de clarification, avant une réunion capitale prévue le 4 novembre.

La croisade de Merz

Autre dossier essentiel: l’interdiction de vendre des voitures thermiques neuves dans l’UE à partir de 2035.

Cette mesure est de loin la plus symbolique du Pacte vert européen, cet ensemble de textes qui doit permettre au continent d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. C’est probablement la plus tangible pour les consommateurs européens aussi.

🎙️ « L'Allemagne a le record d'éoliennes et de panneaux solaires en Europe. Pour autant, l'Allemagne émet en moyenne entre 10 et 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France. [...] Il va falloir arrêter cette imposture » - @FabienBougle



Le ZOOM sur TVL 🔻… pic.twitter.com/kvT1fjhuJe — TVL (@tvlofficiel) October 20, 2025

Mais elle est vivement contestée par les constructeurs automobiles, qui réclament à cor et à cri un assouplissement des règles.

Ils ont, dans cette croisade, le soutien du chancelier allemand Friedrich Merz, qui a jeté un pavé dans la mare début octobre en s’engageant à «tout faire» pour lever cette interdiction de vente de voitures en 2035.

La France et l’Espagne s’opposent à cette initiative, plaidant plutôt pour une flexibilité pour le secteur.

«Changement de mentalité»

Bousculée par la poussée de l’extrême droite aux élections européennes de juin 2024, l’UE est de fait beaucoup moins allante sur les enjeux environnementaux qu’il y a quelques années.

L’écologie peine à trouver une place dans l’agenda, dans un contexte géopolitique tendu.

«Il y a un changement de mentalité, c’est assez évident», estime un diplomate européen. «Personne ne remet en question la nécessité de lutter contre le changement climatique. Mais la manière d’y parvenir a changé.»

#Environnement | En 2024, les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 5,9 tonnes par personne, alors que l’empreinte carbone de la France atteint 8,2 tonnes par personne.

👉https://t.co/Yv9Vna6V26 pic.twitter.com/sX1Td40urF — Insee (@InseeFr) October 16, 2025

Certains scientifiques rétorquent toutefois que cet arbitrage entre ambitions climatiques et protection de l’industrie n’est pas nécessaire.

«Il est scientifiquement prouvé qu’un objectif climatique ambitieux pour 2040 est compatible avec la prospérité économique», défendent 2.000 d’entre eux dans une missive envoyée aux chefs d’État en amont du sommet.

Sous la pression d’industriels et de plusieurs États membres, mais au grand dam des ONG, l’Union européenne a en parallèle lancé la révision de plusieurs textes très ambitieux qu’elle a adoptés il y a quelques années seulement, portant notamment sur la déforestation ou le devoir de vigilance des entreprises.