Alerte météo. Chutes de neiges, fortes pluies et temps froid de vendredi à lundi dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neiges, de fortes pluies parfois orageuses et un temps froid sont prévus, de vendredi à lundi prochain, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par La Rédaction
Le 19/12/2025 à 16h16

Ainsi, des chutes de neige (10 à 20 cm) au delà de 1.700 m sont prévues samedi de 00H00 à 18H00 dans les provinces d’Ifrane, Khenifra, Midelt, Taza, Sefrou, Boulemane et Beni Mellal, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des chutes de neige (15 à 35 cm) à partir de 1.500 m sont attendues, de dimanche à 12H00 à lundi à 23H, dans les provinces d’Ifrane, Khénifra, Midelt, Taza, Sefrou, Boulemane, Beni Mellal et Azilal, alors que des chutes de neige (5 à 15 cm) seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces d’Al Hoceima, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Figuig, Jerada, Taourirt et Guercif, précise la même source.

En outre, de fortes pluies parfois orageuses (35 à 60 mm) sont prévues, dimanche de 00H00 à 23H00, dans les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Ouezzane, Mdiq-Fnideq, Kénitra, Al Hoceima et Chefchaouen, note la DGM, ajoutant que le même phénomène, avec des hauteurs de 25 à 35 mm, intéressera durant la même période les provinces de Sidi Kacem, Driouch, Khemisset, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Meknès, Moulay Yacoub, Taza et Sidi Slimane.

Enfin, un temps froid au-delà de 1.600 m avec des températures allant de -08 à -04 °C est prévu, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Boulemane, Ifrane, Midelt, Khenifra, Azilal, Beni Mellal, Tinghir, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua, conclut le communiqué.

