Météo. Temps assez froid sur le Royaume ce jeudi 18 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas et l’Oriental

Pluies et averses sur la rive méditerranéenne, l’est du Moyen Atlas et l’Oriental.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Chutes de neige sur le Moyen Atlas et les Hauts Plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur le sud du pays et le sud de l’Oriental, et localement sur l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de −06/00 °C sur l’Atlas, de 00/06 °C sur le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 10/13 °C sur le sud du pays et le nord de l’Oriental, et de 06/10 °C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse ou peu changeantes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques, et localement peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Assilah.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 décembre 2025:

– Oujda min 09 max 12

– Bouarfa min 03 max 10

– Al Hoceima min 11 max 13

– Tétouan min 05 max 15

– Sebta min 11 max 17

– Mellilia min 14 max 15

– Tanger min 07 max 16

– Kénitra min 06 max 16

– Rabat min 06 max 17

– Casablanca min 06 max 16

– El Jadida min 05 max 17

– Settat min 04 max 15

– Safi min 05 max 17

– Khouribga min 01 max 13

– Béni Mellal min 04 max 13

– Marrakech min 03 max 15

– Meknès min 04 max 13

– Fès min 05 max 14

– Ifrane min −01 max 05

– Taounate min 05 max 13

– Errachidia min 07 max 14

– Ouarzazate min −01 max 15

– Agadir min 07 max 19

– Essaouira min 07 max 17

– Laâyoune min 09 max 22

– Es-Semara min 11 max 22

– Dakhla min 13 max 21

– Aousserd min 09 max 23

– Lagouira min 14 max 24

– Midelt min 01 max 08.