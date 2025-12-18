Société

Météo. Temps assez froid sur le Royaume ce jeudi 18 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas et l’Oriental

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/12/2025 à 06h02

Pluies et averses sur la rive méditerranéenne, l’est du Moyen Atlas et l’Oriental.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Chutes de neige sur le Moyen Atlas et les Hauts Plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur le sud du pays et le sud de l’Oriental, et localement sur l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de −06/00 °C sur l’Atlas, de 00/06 °C sur le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 10/13 °C sur le sud du pays et le nord de l’Oriental, et de 06/10 °C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse ou peu changeantes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques, et localement peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Assilah.

Lire aussi : Intempéries à Ouarzazate: une prise en charge optimale au profit des femmes enceintes

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 décembre 2025:

Oujda min 09 max 12

Bouarfa min 03 max 10

Al Hoceima min 11 max 13

Tétouan min 05 max 15

Sebta min 11 max 17

Mellilia min 14 max 15

Tanger min 07 max 16

Kénitra min 06 max 16

Rabat min 06 max 17

Casablanca min 06 max 16

El Jadida min 05 max 17

Settat min 04 max 15

Safi min 05 max 17

Khouribga min 01 max 13

Béni Mellal min 04 max 13

Marrakech min 03 max 15

Meknès min 04 max 13

Fès min 05 max 14

Ifrane min −01 max 05

Taounate min 05 max 13

Errachidia min 07 max 14

Ouarzazate min −01 max 15

Agadir min 07 max 19

Essaouira min 07 max 17

Laâyoune min 09 max 22

Es-Semara min 11 max 22

Dakhla min 13 max 21

Aousserd min 09 max 23

Lagouira min 14 max 24

Midelt min 01 max 08.

#DGM#Météo#Météorologie#Climat#neige

Société

Société

Société

Société

Politique

Politique

Société

Société

Société

Société

