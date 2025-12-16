Intempéries: sur instructions royales, le ministère de l’Intérieur lance un dispositif renforcé de veille et d’intervention

En application des hautes instructions du roi Mohammed VI, le ministère de l’Intérieur a procédé, en étroite coordination avec les différents secteurs gouvernementaux, services et institutions concernés, au relèvement des niveaux de mobilisation afin de faire face aux éventuelles répercussions des intempéries marquant l’actuelle saison hivernale 2025-2026.

Dans ce cadre, indique le ministère dans un communiqué, il a été demandé aux walis des régions ainsi qu’aux gouverneurs des provinces et préfectures concernées de renforcer les mécanismes de suivi rigoureux sur le terrain de l’évolution des conditions climatiques, d’assurer une coordination efficace entre l’ensemble des intervenants, et de prendre les mesures préventives et de précaution nécessaires à la protection des populations et à la limitation des dommages potentiels, conformément aux hautes orientations royales.

À cet effet, un centre de commandement et de veille a été activé au niveau du ministère de l’Intérieur, parallèlement à la création et à l’activation de commissions provinciales de veille et de suivi, dans le cadre du plan national dédié à la lutte contre les effets des vagues de froid au titre de la saison hivernale 2025-2026. Ce plan se distingue par l’actualisation de ses données de terrain, l’élargissement de son champ d’intervention et la diversification de ses modes de ciblage, garantissant ainsi une orientation plus efficace des interventions et un renforcement de leur impact au profit des zones concernées.

Lire aussi : Alerte météo: neige abondante, fortes pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces du Royaume

Ce plan cible de larges catégories de la population résidant dans plusieurs douars relevant de différentes collectivités territoriales, réparties sur 28 provinces et préfectures, dans le but d’apporter aide et soutien aux personnes affectées et de leur fournir toutes les formes d’assistance nécessaires afin d’alléger leurs souffrances face aux conditions difficiles pouvant résulter des perturbations météorologiques. Cela se fait à travers un accompagnement de terrain continu, en tenant compte des spécificités de chaque zone et de la nature des risques potentiels auxquels elle pourrait être confrontée durant cette période.

Vigilance

Dans le même esprit de mobilisation, lit-on, le ministère de l’Intérieur, à travers ses services centraux et territoriaux, et avec la participation des différents secteurs concernés, a renforcé le niveau de préparation à l’intervention, notamment par le suivi permanent de la situation sur le terrain, l’assurance de l’approvisionnement régulier des zones concernées en produits de première nécessité et en moyens de chauffage, la mobilisation des équipements logistiques indispensables et leur positionnement préventif à proximité des axes routiers menacés de coupure, afin de désenclaver les zones concernées en cas de besoin.

Lire aussi : Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Ces mesures comprennent également l’organisation d’opérations de distribution d’aides alimentaires, de couvertures et de bois de chauffage au profit des catégories ciblées, l’intervention immédiate en faveur des personnes se trouvant dans des situations critiques ou d’urgence, ainsi que la garantie de la continuité des liaisons routières et téléphoniques, et la fourniture des aliments nécessaires pour la protection du cheptel dans les zones touchées.

Tout en réaffirmant la mobilisation totale de l’ensemble des services et autorités publiques, en exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI, le ministère de l’Intérieur insiste sur la poursuite de tous les efforts nécessaires afin d’alléger les souffrances des populations, de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, et de faire face à tous les défis susceptibles d’être engendrés par les perturbations climatiques au cours de cette saison hivernale.

Enfin, le ministère de l’Intérieur appelle l’ensemble des citoyennes et citoyens, en particulier ceux résidant dans les zones concernées, à redoubler de vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence, à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes, et à éviter toute forme de prise de risque susceptible de mettre en danger les vies humaines et les biens. Il les invite également à la prudence lors des déplacements et à éviter l’emprunt des axes et itinéraires menacés de coupure, au regard des fortes perturbations climatiques susceptibles de survenir durant les prochaines périodes, contribuant ainsi à la réduction des risques potentiels et à la sécurité de tous.