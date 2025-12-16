Intempéries à Casablanca-Settat: suspension provisoire des cours dans plusieurs provinces

Plusieurs directions provinciales relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région Casablanca-Settat ont annoncé la suspension temporaire des cours dans les établissements scolaires publics et privés en raison des intempéries.

La suspension provisoire des cours, qui prend effet à compter de ce mardi, concerne les directions provinciales du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Settat, Berrechid, El Jadida et Sidi Bennour, ainsi que certaines communes relevant de la direction provinciale de Nouaceur.

Cette mesure préventive vise à préserver la sécurité des élèves, des cadres pédagogiques et administratifs ainsi que des usagers, suite à l’alerte de niveau de vigilance orange émise dimanche par la Direction générale de la météorologie (DGM).

Elle s’inscrit également dans le cadre des orientations du département de tutelle relatives à la sécurité au sein des établissements scolaires et à la prévention des risques liés aux mauvaises conditions météorologiques.

Dans ce cadre, l’AREF de Casablanca-Settat a pris une série de mesures, notamment l’activation de cellules de veille régionales, provinciales et locales, chargées en particulier du suivi de la situation et de la prise des dispositions nécessaires, en coordination avec les autorités locales.

Par ailleurs, la présidence de l’Université Hassan Ier de Settat a annoncé la suspension des cours, à titre préventif, dans l’ensemble des établissements universitaires qui en relèvent, en raison des perturbations météorologiques que connaît la région.