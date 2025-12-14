Société

Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 14 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas

La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 14 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/12/2025 à 05h58

Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 1.700 m.

– Temps nuageux avec pluies ou averses parfois orageuses sur le Sud-Est, l’Oriental, le Tangérois et par endroits sur la rive méditerranéenne.

– Temps passagèrement nuageux avec quelques pluies ou gouttes éparses sur l’Atlas, le Rif, le Saiss, Oulmes et les côtes Nord et Sud.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger.

– Température minimale de l’ordre de -04/02°c sur l’Atlas, de 08/14°c sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 03/08°c partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur les régions Nord et l’Est du pays et en légère hausse ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et fort à très forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 14 décembre 2025:

Oujda min 09 max 19

Bouarfa min 05 max 09

Al Hoceima min 12 max 17

Tétouan min 13 max 16

Sebta min 16 max 18

Mellilia min 15 max 17

Tanger min 16 max 18

Kénitra min 09 max 17

Rabat min 10 max 18

Casablanca min 10 max 18

El Jadida min 07 max 18

Settat min 07 max 14

Safi min 09 max 17

Khouribga min 05 max 10

Béni Mellal min 06 max 12

Marrakech min 07 max 16

Meknès min 07 max 15

Fès min 09 max 16

Ifrane min 01 max 07

Taounate min 13 max 19

Errachidia min 06 max 10

Ouarzazate min 03 max 10

Agadir min 08 max 18

Essaouira min 10 max 17

Laâyoune min 07 max 19

Es-Semara min 10 max 17

Dakhla min 16 max 23

Aousserd min 09 max 23

Lagouira min 14 max 22

Midelt min 03 max 09.

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat#neige

