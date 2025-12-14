Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 14 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas

Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 1.700 m.
– Temps nuageux avec pluies ou averses parfois orageuses sur le Sud-Est, l’Oriental, le Tangérois et par endroits sur la rive méditerranéenne.
– Temps passagèrement nuageux avec quelques pluies ou gouttes éparses sur l’Atlas, le Rif, le Saiss, Oulmes et les côtes Nord et Sud.
– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger.
– Température minimale de l’ordre de -04/02°c sur l’Atlas, de 08/14°c sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 03/08°c partout ailleurs.
– Température du jour en baisse sur les régions Nord et l’Est du pays et en légère hausse ailleurs.
– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et fort à très forte ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 14 décembre 2025:
– Oujda min 09 max 19
– Bouarfa min 05 max 09
– Al Hoceima min 12 max 17
– Tétouan min 13 max 16
– Sebta min 16 max 18
– Mellilia min 15 max 17
– Tanger min 16 max 18
– Kénitra min 09 max 17
– Rabat min 10 max 18
– Casablanca min 10 max 18
– El Jadida min 07 max 18
– Settat min 07 max 14
– Safi min 09 max 17
– Khouribga min 05 max 10
– Béni Mellal min 06 max 12
– Marrakech min 07 max 16
– Meknès min 07 max 15
– Fès min 09 max 16
– Ifrane min 01 max 07
– Taounate min 13 max 19
– Errachidia min 06 max 10
– Ouarzazate min 03 max 10
– Agadir min 08 max 18
– Essaouira min 10 max 17
– Laâyoune min 07 max 19
– Es-Semara min 10 max 17
– Dakhla min 16 max 23
– Aousserd min 09 max 23
– Lagouira min 14 max 22
– Midelt min 03 max 09.