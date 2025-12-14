Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 14 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas

La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 1.700 m.

– Temps nuageux avec pluies ou averses parfois orageuses sur le Sud-Est, l’Oriental, le Tangérois et par endroits sur la rive méditerranéenne.

– Temps passagèrement nuageux avec quelques pluies ou gouttes éparses sur l’Atlas, le Rif, le Saiss, Oulmes et les côtes Nord et Sud.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger.

– Température minimale de l’ordre de -04/02°c sur l’Atlas, de 08/14°c sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 03/08°c partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur les régions Nord et l’Est du pays et en légère hausse ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et fort à très forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 14 décembre 2025:

– Oujda min 09 max 19

– Bouarfa min 05 max 09

– Al Hoceima min 12 max 17

– Tétouan min 13 max 16

– Sebta min 16 max 18

– Mellilia min 15 max 17

– Tanger min 16 max 18

– Kénitra min 09 max 17

– Rabat min 10 max 18

– Casablanca min 10 max 18

– El Jadida min 07 max 18

– Settat min 07 max 14

– Safi min 09 max 17

– Khouribga min 05 max 10

– Béni Mellal min 06 max 12

– Marrakech min 07 max 16

– Meknès min 07 max 15

– Fès min 09 max 16

– Ifrane min 01 max 07

– Taounate min 13 max 19

– Errachidia min 06 max 10

– Ouarzazate min 03 max 10

– Agadir min 08 max 18

– Essaouira min 10 max 17

– Laâyoune min 07 max 19

– Es-Semara min 10 max 17

– Dakhla min 16 max 23

– Aousserd min 09 max 23

– Lagouira min 14 max 22

– Midelt min 03 max 09.