Météo. Pluies attendues sur le Tangérois et le Gharb ce dimanche 21 décembre, avec chute de neige sur le Rif et l’Atlas

La région enneigée d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/12/2025 à 05h59

Pluies ou averses orageuses localement importantes sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif et le Gharb.

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux au-delà de 1 800 m.

– Temps nuageux avec pluies éparses sur les plaines nord et centre, le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions ouest, le Saïss, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée et l’Oriental.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, avec gelée ou verglas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord-Ouest, la Méditerranée, le Rif, le Saïss, l’Atlas, les provinces du Sud et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de –08/–01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux orientaux, de 10/14°C sur le Sud du pays et près des côtes, et de 05/09°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 décembre 2025:

Oujda min 06 max 14

Bouarfa min 03 max 10

Al Hoceima min 11 max 17

Tétouan min 13 max 16

Sebta min 11 max 15

Melilia min 08 max 17

Tanger min 12 max 16

Kénitra min 09 max 16

Rabat min 10 max 16

Casablanca min 10 max 17

El Jadida min 07 max 18

Settat min 06 max 13

Safi min 08 max 18

Khouribga min 08 max 10

Béni Mellal min 03 max 13

Marrakech min 04 max 18

Meknès min 04 max 13

Fès min 06 max 13

Ifrane min –01 max 04

Taounate min 04 max 11

Errachidia min 03 max 13

Ouarzazate min 00 max 16

Agadir min 08 max 18

Essaouira min 12 max 18

Laâyoune min 10 max 22

Es-Semara min 09 max 21

Dakhla min 14 max 22

Aousserd min 18 max 22

Lagouira min 14 max 24

Midelt min 00 max 10.

Société

Société

Culture

International

International

International

International

Société

