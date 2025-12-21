Météo. Pluies attendues sur le Tangérois et le Gharb ce dimanche 21 décembre, avec chute de neige sur le Rif et l’Atlas

Pluies ou averses orageuses localement importantes sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif et le Gharb.

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux au-delà de 1 800 m.

– Temps nuageux avec pluies éparses sur les plaines nord et centre, le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions ouest, le Saïss, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée et l’Oriental.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, avec gelée ou verglas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord-Ouest, la Méditerranée, le Rif, le Saïss, l’Atlas, les provinces du Sud et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de –08/–01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux orientaux, de 10/14°C sur le Sud du pays et près des côtes, et de 05/09°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 décembre 2025:

– Oujda min 06 max 14

– Bouarfa min 03 max 10

– Al Hoceima min 11 max 17

– Tétouan min 13 max 16

– Sebta min 11 max 15

– Melilia min 08 max 17

– Tanger min 12 max 16

– Kénitra min 09 max 16

– Rabat min 10 max 16

– Casablanca min 10 max 17

– El Jadida min 07 max 18

– Settat min 06 max 13

– Safi min 08 max 18

– Khouribga min 08 max 10

– Béni Mellal min 03 max 13

– Marrakech min 04 max 18

– Meknès min 04 max 13

– Fès min 06 max 13

– Ifrane min –01 max 04

– Taounate min 04 max 11

– Errachidia min 03 max 13

– Ouarzazate min 00 max 16

– Agadir min 08 max 18

– Essaouira min 12 max 18

– Laâyoune min 10 max 22

– Es-Semara min 09 max 21

– Dakhla min 14 max 22

– Aousserd min 18 max 22

– Lagouira min 14 max 24

– Midelt min 00 max 10.