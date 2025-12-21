Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige (20 à 40 cm) dans des altitudes à partir de 1.500 m sont attendues de dimanche à 12h00 à lundi à 23h00 dans les provinces de Midelt, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Boulemane, Ifrane, Sefrou, Taza et Guercif, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, des chutes de neige (5 à 15 cm) seront enregistrées, durant la même période dans les provinces de Taourirt, Al Hoceima, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Figuig, Jerada et Chefchaouen, précise la même source.

Aussi, des chutes de neige (10 à 30 cm) dans des altitudes à partir de 1.500 m sont attendues, de mardi à minuit à mercredi à 09h00 dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Boulemane, Ifrane, Midelt, Taza et Guercif.

En outre, de fortes pluies parfois orageuses accompagnées de rafales de vent (35 à 60 mm) sont prévues, de dimanche à 10h30 à lundi à 09h00, dans les provinces de Taza, Tétouan, Taounate, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Ouezzane, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Al Hoceima, Kénitra et Sidi Kacem, note la DGM.

Le même phénomène, avec des hauteurs de 25 à 35 mm, intéressera durant la même période les provinces de Driouch, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Béni Mellal, Fès, Sefrou, Khémisset, Rabat, Sidi Slimane, Moulay Yaâcoub, Salé, Skhirat-Témara et Meknès.

Enfin, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) sont prévues de dimanche à 18h00 à lundi à 22h00 dans les provinces de Tinghir, Sidi Ifni, Boulemane, Midelt, Ifrane, Guelmim et Ouarzazate.