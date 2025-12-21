À Bab Berred, la montagne se pare de blanc et fait le bonheur des visiteurs

Des hauteurs de Tizirane à Bab Essam, en passant par Bab El Arz, Issaguen et Tidirhine, plusieurs sommets se présentent sous leur plus beau jour à Bab Berred, dans la province de Chefchaouen. À chaque arrêt, le regard des visiteurs se perd dans ces paysages immaculés, dignes des plus belles cartes postales.

L’ambiance est à la fois paisible et animée. Les week-ends, familles et groupes d’amis prennent la route des sommets pour profiter de la neige et du calme de la montagne. «La région est splendide en ce moment. La neige a tout changé. Nous invitons les visiteurs à venir découvrir Bab Berred et ses environs», confie un habitant.

«L’hiver donne un charme particulier à la région. Les paysages sont calmes, authentiques et très beaux. C’est le moment idéal pour venir se ressourcer», ajoute un autre habitant.

Cette affluence saisonnière doit profiter directement à l’économie locale en cette fin d’année. Hébergements ruraux et petits commerces vont pouvoir retrouver prochainement une activité soutenue.

