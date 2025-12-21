Société

À Bab Berred, la montagne se pare de blanc et fait le bonheur des visiteurs

À Bab Berred, dans la province de Chefchaouen. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 21/12/2025 à 09h45

VidéoLes importantes chutes de neige enregistrées ces derniers jours à Bab Berred, dans la province de Chefchaouen, ont transformé plusieurs sites d’altitude en véritables cartes postales hivernales. Les images.

Des hauteurs de Tizirane à Bab Essam, en passant par Bab El Arz, Issaguen et Tidirhine, plusieurs sommets se présentent sous leur plus beau jour à Bab Berred, dans la province de Chefchaouen. À chaque arrêt, le regard des visiteurs se perd dans ces paysages immaculés, dignes des plus belles cartes postales.

L’ambiance est à la fois paisible et animée. Les week-ends, familles et groupes d’amis prennent la route des sommets pour profiter de la neige et du calme de la montagne. «La région est splendide en ce moment. La neige a tout changé. Nous invitons les visiteurs à venir découvrir Bab Berred et ses environs», confie un habitant.

«L’hiver donne un charme particulier à la région. Les paysages sont calmes, authentiques et très beaux. C’est le moment idéal pour venir se ressourcer», ajoute un autre habitant.

Cette affluence saisonnière doit profiter directement à l’économie locale en cette fin d’année. Hébergements ruraux et petits commerces vont pouvoir retrouver prochainement une activité soutenue.

#Chefchaouen#Tourisme#neige

LEs contenus liés

Société

Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes

Société

Entre pluie abondante et neige éclatante, le retour à la vie du lac Bir Sudan à Bab Berred

Société

Neige à Ifrane: entre bonheur des touristes et défis logistiques

Tourisme

Qu'il neige à foison ou que les flocons se fassent rares, Oukaïmeden séduit toujours autant

